Zoomarine condivide una notizia che colpisce nel profondo: King, il delfino maschio più anziano tra quelli ospitati nel parco da oltre vent’anni, non è più con noi. Un fulmine a ciel sereno, annunciato con profondo dolore ma anche con enorme affetto nei confronti di un animale che è stato considerato parte integrante della famiglia del parco.

Il messaggio di Zoomarine su Facebook recita così:

“Così come condividiamo con voi le gioie delle nascite, crediamo sia giusto raccontare anche i momenti naturali della vita anche se dolorosi. Con profonda commozione vogliamo condividere con voi una triste notizia: il nostro King… non è più con noi. Per noi non era soltanto un animale, ma un vero compagno di viaggio. È padre di tanti delfini nati a Zoomarine e ha contribuito in modo prezioso ai nostri programmi di educazione e ricerca… Accanto a lui, ogni giorno, c’è stato il lavoro instancabile di oltre 40 professionisti… King ha ricevuto cura e affetto per tutta la sua vita fino alla fine e resterà per sempre nel cuore della nostra grande famiglia. Ciao King, sarai sempre con noi.”

Un tributo intenso per una vita vissuta al servizio della conoscenza, della sensibilità verso il mare, degli spettacoli che hanno emozionato generazioni.

I commenti degli utenti riflettono la commozione di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo:

“Ciao King, siamo in macchina per venire a salutarti come ogni anno, una brutta notizia non saperti più in vasca ma ti porteremo sempre nei nostri.”

“Ciao King♥ Solo il tuo nome dice già tutto… Questi oltre 15 anni insieme sono stati indimenticabili. Siamo praticamente cresciuti l’uno accanto all’altro. Buon viaggio, amore mio. Ti porterò sempre con me.”

“Hai sempre riempito gli occhi di mia figlia di stupore e meraviglia… resterai un bellissimo ricordo x tutti noi💕”

“Ciao KING, siamo stati fortunati ad averti conosciuto nel mese di Agosto, qualche settimana fa. Fai buon viaggio cucciolo. Sempre nel nostro cuore.”

Queste testimonianze, piene di tenerezza e nostalgia, testimoniano che King è stato molto più di un animale in mostra: è stato un amico, una presenza affettuosa e familiare nelle vite di tanti visitatori.

King ha vissuto una vita lunga e significativa, immerso nei riflettori dell’apprendimento e in una comunità affiatata di oltre 40 professionisti – veterinari, biologi, addestratori – che gli hanno dedicato competenza, dedizione e amore incondizionato, fino alla fine. Il suo addio segna la fine di un’era per Zoomarine, ma anche l’inizio di un ricordo collettivo che resterà vivo nel cuore di tutti.