Con il caldo estivo che spinge sempre più persone a uscire dopo il tramonto, Roma trasforma le sue serate in un viaggio tra storia, arte e cultura. Per tutto il mese di agosto sarà infatti possibile visitare alcuni dei luoghi più iconici della Capitale anche in orario serale, grazie a un programma di aperture straordinarie che coinvolge il Colosseo, il Pantheon e numerosi musei e siti monumentali.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura insieme al Ministero del Turismo, punta a rendere più piacevole la visita dei grandi monumenti, distribuendo meglio i flussi turistici e offrendo un’alternativa alle ore più calde della giornata.

Colosseo e Pantheon aperti fino a sera

Dal 1° agosto prende il via la sperimentazione che prolunga gli orari di apertura di alcuni dei monumenti più visitati d’Italia.

Nel dettaglio:

Colosseo: aperture serali il venerdì e il sabato dalle 19.45 alle 23.30 .

aperture serali il venerdì e il sabato dalle . Pantheon: visitabile dalle 19 alle 23 tutti i giorni, tranne il giovedì.

Un’occasione speciale per ammirare due simboli della città in un’atmosfera completamente diversa, con temperature più miti e un fascino ancora più suggestivo.

Le aperture serali del VIVE

Anche il complesso del Vittoriano e Palazzo Venezia propone le sue aperture straordinarie.

Le date da segnare sul calendario sono:

7 agosto 2026

21 agosto 2026

Gli appuntamenti proseguiranno poi anche a settembre con nuove aperture del Vittoriano e di Palazzo Venezia.

Notturno Imperiale alle Terme di Caracalla

Proseguono fino al 15 ottobre 2026 gli appuntamenti con “Notturno Imperiale”, l’iniziativa che permette di visitare le Terme di Caracalla in orario serale.

Le prossime date disponibili sono:

2 agosto (già sold out)

(già sold out) 19 settembre

26 settembre

15 ottobre

Castel Sant’Angelo, Galleria Borghese e le VILLÆ di Tivoli

L’estate romana offre molte altre occasioni per vivere la cultura sotto le stelle.

Tra gli appuntamenti da non perdere:

“L’Angelo e la luna” a Castel Sant’Angelo, con visite ed eventi serali;

a Castel Sant’Angelo, con visite ed eventi serali; “Racconti di luce 2026” alla Galleria Borghese, spettacolo immersivo in programma fino all’8 agosto con museo aperto fino alle 23 ;

alla Galleria Borghese, spettacolo immersivo in programma fino all’8 agosto con museo aperto fino alle ; “L’estate delle VILLÆ di Tivoli si illumina di sera”, con aperture straordinarie serali di Villa Adriana, Villa d’Este e del Santuario di Ercole Vincitore.

Un agosto diverso nella Capitale

Per chi resta in città o visita Roma durante il mese di agosto, queste aperture rappresentano un’opportunità unica per riscoprire alcuni dei luoghi più celebri del patrimonio italiano in una veste insolita. Passeggiare tra le rovine illuminate del Colosseo, entrare nel Pantheon dopo il tramonto o visitare musei e monumenti nelle ore più fresche della giornata permette di vivere la città con ritmi più rilassati e da una prospettiva decisamente suggestiva.