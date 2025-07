Fiumicino – The Wow Side (ex Parco Leonardo) si prepara ad accogliere una grande novità: Action, il celebre discount non alimentare olandese, aprirà le sue porte venerdì 26 luglio al primo piano, nello spazio precedentemente occupato da Zara.

🛒 Conosciuto per i suoi prezzi super convenienti e una selezione sorprendente di oltre 6.000 articoli per la vita quotidiana, Action è molto più di un semplice negozio: è un’esperienza di shopping dove ogni visita può riservare nuove scoperte. Dalla cura della casa al fai-da-te, dai giochi all’abbigliamento, dai prodotti per animali agli articoli stagionali, ogni scaffale è pensato per stupire… e far esclamare: “WOW!”.

✅ Prezzi piccoli, grandi sorprese

Action ha già fatto breccia nei cuori di milioni di clienti in tutta Europa, grazie a un mix vincente di convenienza, qualità e assortimento. L’apertura al The Wow Side conferma la crescita del marchio anche in Italia, portando nel cuore di Fiumicino un punto vendita fresco, dinamico e ricco di opportunità per tutta la famiglia.

🎉 Inaugurazione il 26 luglio

L’inaugurazione sarà un’occasione da non perdere per scoprire in anteprima l’universo Action e approfittare delle offerte speciali di apertura. L’appuntamento è al primo piano del centro commerciale The Wow Side, dove Zara ha lasciato spazio a un nuovo modo di fare shopping.