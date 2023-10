Quando apre l’acquario di Roma all’Eur? L’evento di dicembre è una bufala che ha attirato quasi 80mila persone: cosa è successo

Da settimane non si parla d’altro che dell’apertura dell’acquario di Roma all’Eur prevista, secondo quanto si legge sul web, per dicembre 2023. In realtà la notizia risulta essere falsa e l’evento creato su Facebook con tanto di data e ora è una bufala.

Apertura acquario di Roma all’Eur, qual è la verità al riguardo

Tutto è iniziato nel 2022 quando è stato creato un gruppo su Facebook in cui è stata riportata la notizia relativa all’apertura dell’acquario di Roma all’Eur per l’8 dicembre 2023. La verità è che la data dell’inaugurazione è falsa nonostante il progetto risulti essere vero e risalente agli anni Novanta.

Il piano però non è mai stato portato a termine anche se le strutture dell’acquario che dovrebbe prendere il nome di Sea Life sono pronte. I lavori sono iniziati nel 2008. Dunque, la società Eur Spa smentisce la notizia della data di apertura.

Apertura acquario di Roma all’Eur: l’evento su Facebook

L’evento su Facebook è stato creato un anno fa, quando risultava esserci un aggiornamento sui tempi di lavoro. Infatti, a novembre 2022, l’amministratrice delegata di Eur Spa, Angela Cossellu, aveva dichiarato in commissione capitolina Cultura: “Se va tutto bene vorremmo aprirlo per Natale 2023. I tempi non sono cosi larghi e stiamo facendo di tutto”.

All’epoca la società Mare Nostrum, concessionaria dell’Acquario era in procinto di firmare un accordo attraverso cui si impegnava a cedere la totalità delle sue quote a un fondo inglese che poi avrebbe dovuto mettere a disposizione investimenti tali da far ripartire i lavori. Tutto ciò perché la famiglia Ricciardi, proprietaria di Mare Nostrum, non aveva più le finanze per portare a termine il progetto.

Tale notizia ha fatto il giro del web per mezzo dell’evento creato sui social che ha attirato l’attenzione circa 78mila persone che hanno creduto ad una possibile apertura per dicembre 2023.

Gli aggiornamenti sull’apertura dell’Acquario di Roma all’Eur

Date le adesioni all’evento Facebook, il 1° giugno 2023 il presidente di Mare Nostrum ha rivelato in un’intervista a Repubblica che l’interessamento da parte del fondo inglese c’è.

D’altro canto, però, tale notizia circola da diversi mesi e almeno per adesso non vi son ostati eventi concreti che abbiano fatto ben sperare. L’unica cosa certa è che l’inaugurazione dell’acquario del laghetto dell’Eur non avverrà l’8 dicembre 2023, sicuramente. Per quanto riguarda il resto, si attendono aggiornamenti.

