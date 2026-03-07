È arrivato il momento di Achille Lauro a Roma. Dopo la partenza del tour nei palazzetti dal PalaSele, l’artista romano torna nella sua città con due concerti molto attesi al Palazzo dello Sport, in programma oggi sabato 7 marzo e domani 8 marzo 2026, entrambi già sold out.

La serata di Eboli ha inaugurato ufficialmente il Live Tour 2026, uno spettacolo pensato come un viaggio nella carriera del cantante, tra nuovi brani e successi che negli anni hanno segnato la sua evoluzione artistica.

L’annuncio ai fan: una novità in arrivo a Roma

Durante il primo concerto, poco prima dei saluti finali, Lauro ha anticipato al pubblico che proprio a Roma arriverà un annuncio importante legato al suo percorso artistico.

Un indizio che ha acceso la curiosità dei fan, soprattutto perché le due date romane rappresentano un momento simbolico per l’artista, che più volte ha raccontato il forte legame con la città in cui è cresciuto.

La scaletta del tour 2026

Lo show ripercorre diverse fasi della carriera di Achille Lauro, alternando brani più recenti e canzoni che hanno definito la sua identità musicale.

Scaletta del concerto:

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza Una Stupida Storia

Solo Noi

Marilù

Perdutamente

Cristina

Walk Of Fame

Me Ne Frego

Amore Disperato

Rolls Royce

Che Sarà

16 Marzo

Maleducata

Domenica

Pessima

Cadillac 1920

Bvlgari

Thoiry Remix

Barabba III

Nati Da Una Costola

C’est La Vie

Come arrivare al Palazzo dello Sport

Il Palazzo dello Sport si trova nel quartiere EUR, in piazzale Pier Luigi Nervi.

Il modo più semplice per raggiungere il concerto è la Metro B, scendendo alla fermata EUR Palasport, a circa cinque minuti a piedi dalla venue.

In alternativa si possono utilizzare diverse linee autobus:

714 : da Termini fino a “Nervi/Palazzo dello Sport”

: da Termini fino a “Nervi/Palazzo dello Sport” 30 : Laurentina ↔ Clodio

: Laurentina ↔ Clodio 780: fermata direttamente in piazzale Pier Luigi Nervi

Traffico e viabilità

Durante l’arrivo e l’uscita del pubblico sono previsti rallentamenti nella zona dell’EUR, soprattutto su via Cristoforo Colombo e nelle strade intorno al palazzetto.

Per questo motivo si consiglia di arrivare con anticipo e preferire i mezzi pubblici, anche perché i parcheggi nelle vicinanze sono limitati.

Il rientro dopo il concerto

Il concerto dovrebbe terminare intorno alle 23.00.

La Metro B resta attiva fino alle 23.30 circa, mentre per chi rientra più tardi sono disponibili le linee notturne:

nMB (notturna della Metro B)

(notturna della Metro B) n3D e n3S

e 30N e 714N

Sono inoltre presenti postazioni taxi in viale dell’Oceano Pacifico e in piazzale dello Sport, con servizio potenziato nelle serate di grande affluenza.

Info rapide

📍 Location: Palazzo dello Sport – piazzale Pier Luigi Nervi (EUR)

🕘 Inizio concerto: 21.00

🚪 Apertura cancelli: 19.00

🚇 Metro: Linea B – fermata EUR Palasport

🚌 Bus: 714, 30, 780

Per i fan romani si tratta quindi di due serate speciali: un ritorno a casa per Achille Lauro, che nella sua città promette anche una sorpresa legata al futuro del suo progetto artistico