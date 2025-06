Sale l’attesa per uno degli eventi più attesi dell’estate romana: Achille Lauro torna dal vivo questa sera, sabato 29 giugno, sul prestigioso palco del Circo Massimo, per la prima delle due date-evento che segnano il suo ritorno alla dimensione live dopo mesi di silenzio concertistico. Un ritorno in grande stile, già sold-out da tempo, con 28.000 spettatori attesi, tutti con posto a sedere. Il secondo appuntamento è previsto per martedì 1° luglio.

Non ci saranno artisti di apertura: l’inizio del concerto è fissato alle ore 21, e sarà una vera e propria celebrazione della carriera dell’artista, che ha recentemente intrapreso una nuova fase musicale con i singoli Incoscienti giovani (in gara all’ultimo Festival di Sanremo) e Amor.

Una formazione orchestrale per uno show unico

Sul palco, Lauro sarà accompagnato dalla sua band storica – Daniele Nelli (chitarra), Marco Lanciotti (batteria), Gregorio Calculli (pianoforte), Nicola Iazzi (basso), Riccardo Castelli e Mattia Tedesco (chitarre) – affiancata da un’imponente formazione di 40 musicisti: fiati, archi, percussioni, cori e la partecipazione speciale della cantante lirica Valentina Gargano su alcuni brani. Una produzione pensata per fondere la dimensione pop-rock con atmosfere orchestrali, in linea con il percorso più intimo e cantautorale dell’ultimo album Comuni mortali.

La probabile scaletta

La scaletta di stasera dovrebbe ripercorrere i momenti salienti della carriera di Lauro, con qualche sorpresa riservata al pubblico del Circo Massimo. Questa la setlist ipotizzata, basata sulle recenti date nei palasport:

Thoiry

Bam Bam Twist

Ragazzi Madre

Wow

Coca Cola Light

Ascensore per l’inferno

1969

Uh la la

Maleducata

Solo noi

Cadillac

Angelo Blu

Stupidi ragazzi

Teatro e cinema

Domenica

Amore mi

Bvlgari

Me ne frego

Penelope

LATTE +

Banda Kawasaki RMX

Amore disperato

Cenerentola

Ora e per sempre

Lost for life

Roma

Rolls Royce

Marilù

Che sarà

Alessandro Magno

Scelgo le stelle

16 Marzo

La bella e la bestia

C’est la vie

Incoscienti giovani

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>