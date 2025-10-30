Attenzione alle regole comunali di riscaldamento per quest’anno: scopri tutto quello che c’è da sapere!

Con l’arrivo dell’autunno e il calo delle temperature, torna l’attenzione sulle regole per l’accensione del riscaldamento domestico a Roma per la stagione invernale 2025-2026.

Le norme fanno riferimento al Dpr n. 74 del 2013, che suddivide l’Italia in sei zone climatiche e stabilisce per ciascuna periodi e limiti precisi di utilizzo dei termosifoni.

Quando si accendono i termosifoni a Roma

Roma rientra nella Zona Climatica D, e in base all’ordinanza n. 147 firmata dal sindaco Roberto Gualtieri il 30 ottobre 2025, i riscaldamenti potranno essere accesi a partire da sabato 15 novembre 2025 e fino all’8 aprile 2026.

L’accensione sarà consentita per un massimo di 11 ore giornaliere, da distribuire tra le 5:00 e le 23:00.

Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina il limite scende a 10 ore giornaliere.

Limiti di temperatura

L’ordinanza prevede anche una riduzione di 1°C rispetto ai limiti nazionali stabiliti dal Dpr 74/2013:

17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili;

per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili; 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, scuole, ecc.).

Queste misure mirano a tutelare la qualità dell’aria e contenere i consumi energetici, in linea con gli impegni del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.

Le deroghe

Sono previste deroghe per alcune categorie di edifici che possono mantenere un regime di accensione diverso, come:

strutture sanitarie;

case di riposo;

scuole materne e nidi d’infanzia;

piscine e saune;

sedi diplomatiche non situate in edifici condominiali;

edifici industriali o artigianali con esigenze tecnologiche o produttive specifiche.

Possibili ordinanze straordinarie

In caso di ondate di freddo eccezionali, il Comune di Roma potrà emanare nuove disposizioni per anticipare l’accensione o prolungare le ore giornaliere di funzionamento.

Viceversa, in presenza di temperature miti, il Campidoglio potrà posticipare l’avvio della stagione termica o limitare ulteriormente gli orari consentiti.

Sanzioni per chi non rispetta le regole

Chi accende i termosifoni prima del 15 novembre o li utilizza oltre il limite di 11 ore al giorno rischia multe da 500 a 3.000 euro.

Nei condomìni con impianti centralizzati, il regolamento interno può prevedere ulteriori sanzioni fino a 800 euro.

Come risparmiare energia e migliorare l’efficienza del riscaldamento

Per mantenere la casa calda senza sprechi e nel rispetto delle norme, ecco alcuni consigli utili:

Abbassa leggermente la temperatura media (anche di 1°C): può ridurre i consumi fino al 10% senza compromettere il comfort.

Effettua la manutenzione periodica della caldaia e dei termosifoni: migliora la resa e riduce i consumi.

Spurga i radiatori per eliminare l’aria accumulata, che riduce l’efficienza.

Installa valvole termostatiche per regolare la temperatura stanza per stanza.

Non coprire i termosifoni con mobili o tende, che impediscono la corretta diffusione del calore.

Chiudi persiane e tapparelle di notte per trattenere il calore e apri le finestre solo per pochi minuti durante il giorno per arieggiare.

Controlla guarnizioni e infissi per evitare dispersioni di calore.

Se possibile, utilizza un termostato programmabile: permette di ridurre la temperatura quando non sei in casa.