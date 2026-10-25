Termosifoni a Roma, quando si accendono nel 2026? Scopri tutte le date previste, gli orari consentiti e quando si spegnerà il riscaldamento.

Quando si accendono i termosifoni a Roma a ottobre 2026? Con l’arrivo dell’autunno, la domanda torna nelle case e nei condomini della Capitale, tra chi non sta aspettando altro di ritrovare il tepore domestico e chi cerca di organizzarsi per la stagione fredda. Non ci resta che scoprire qual è la data prevista per l’avvio, gli orari consentiti e il giorno in cui il riscaldamento dovrà essere spento.

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Quando si accendono i termosifoni a Roma a ottobre 2026? La data ufficiale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per Roma il calendario nazionale indica il 1° novembre 2026 come inizio della stagione termica, con spegnimento previsto il 15 aprile 2027.

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La Capitale appartiene infatti alla zona climatica D, per la quale è previsto questo periodo ordinario di utilizzo. Si tratta però del riferimento nazionale generale: il sindaco può modificare date e durata del riscaldamento mediante ordinanza. Al momento, tuttavia, non risulta ancora un nuovo calendario comunale per la stagione 2026/2027.

Veniamo poi agli orari. La regola ordinaria consente un utilizzo che arriva ad un massimo di 12 ore giornaliere, da distribuire nella fascia compresa tra le 5 e le 23. Nelle abitazioni, il limite nazionale di temperatura è di 20 °C, con 2 °C di tolleranza.

Attenzione, però, alle disposizioni capitoline: lo scorso anno, per l’inverno 2025-2026, Roma aveva autorizzato l’accensione dal 15 novembre all’8 aprile, per 11 ore quotidiane, abbassando la temperatura a 19 °C con 2 °C di tolleranza. Si tratta ovviamente di limiti e scadenze che riguardano la stagione scorsa e che non vanno applicate automaticamente al 2026/2027, sebbene offrano un’idea di riferimento su quello che potrebbe succedere quest’anno.

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