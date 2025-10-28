Attenzione alle regole comunali di riscaldamento per quest’anno: scopri tutto quello che c’è da sapere!

Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, a Roma torna l’attenzione sulle regole per l’accensione del riscaldamento domestico nel 2025. Anche quest’anno le norme seguono quanto stabilito dal Dpr n. 74 del 2013, che suddivide l’Italia in sei zone climatiche e stabilisce per ciascuna periodi precisi di utilizzo dei termosifoni.

Quando si accendono i termosifoni a Roma

Roma rientra nella Zona Climatica D, e per la stagione termica 2025/2026 i termosifoni potranno essere accesi a partire dal 15 novembre 2025.

Il periodo di utilizzo durerà fino al 15 aprile 2026, con un massimo di 12 ore di accensione al giorno. Gli orari potranno essere organizzati liberamente all’interno della giornata, in base alle necessità familiari o condominiali.

Le regole nazionali fissano anche dei limiti di temperatura per garantire un uso efficiente dell’energia. A Roma, la temperatura massima consentita negli ambienti è di 19°C, con una tolleranza di 2 gradi, quindi fino a 21°C.

L’obiettivo è contenere i consumi e ridurre le emissioni di CO₂, in linea con le direttive europee per il risparmio energetico.

Possibili deroghe del Comune di Roma

In caso di ondate di freddo eccezionali, il Comune di Roma può emanare ordinanze che permettono l’accensione anticipata dei riscaldamenti o l’estensione delle ore di funzionamento giornaliero.

Allo stesso modo, se l’autunno dovesse risultare particolarmente mite, il Campidoglio può posticipare l’avvio della stagione termica o limitare gli orari di utilizzo. Negli ultimi anni, decisioni di questo tipo sono state prese più volte, in base all’andamento delle temperature.

Sanzioni per chi non rispetta le regole

Chi accende il riscaldamento prima del 1° novembre o lo tiene acceso oltre le 12 ore giornaliere può incorrere in multe da 500 a 3.000 euro.

Nei condomìni, inoltre, possono essere previste sanzioni aggiuntive interne fino a 800 euro per il mancato rispetto delle regole condivise sull’uso dell’impianto centralizzato.

Come risparmiare energia e migliorare l’efficienza

Per mantenere la casa calda senza sprechi, è utile seguire alcune semplici buone pratiche:

Eseguire la manutenzione periodica della caldaia e dei termosifoni;

Spurgare i radiatori per eliminare l’aria e migliorare la resa;

Installare valvole termostatiche per regolare la temperatura stanza per stanza;

Non coprire i caloriferi con tende o mobili;

Controllare l’isolamento di porte e finestre per evitare dispersioni di calore.

Questi accorgimenti consentono di ridurre i consumi, rispettare le norme e contribuire alla tutela dell’ambiente.