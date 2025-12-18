Roma si prepara a vivere un Natale all’insegna dello stupore e della meraviglia con il ritorno di “Abracadabra – La Notte dei Miracoli”, il gala internazionale di magia che quest’anno festeggia il nono anno consecutivo nella Capitale. Dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il Teatro Ghione si trasformerà in un regno incantato, accogliendo un nuovo cast di campioni mondiali di illusionismo pronto a conquistare grandi e piccini.

Lo spettacolo, già acclamato in tutta Italia, propone performance uniche che combinano magia, teatro e comicità visiva. Tra gli artisti protagonisti spiccano nomi di calibro internazionale:

Artem Shchukin (Russia), campione del mondo di magia 2025 e 2022, noto per le sue performance che fondono pantomima, musica e illusionismo.

Maxim (Italia), campione italiano di magia 2019, interprete di un’elegante magia contemporanea.

Beryl Trupin (Mauritius), campionessa di Francia, famosa per il suo stile visuale e scenico.

Rémi Lasvènes (Francia), con la sua “magie nouvelle” e un tocco clownesco capace di emozionare i più piccoli.

The Phobias (Italia), trio di horror-magic finalista a “Tu Si Que Vales” e ad America’s Got Talent 2025, tra paura, ironia e meraviglia.

Jaime Figueroa (Spagna), ventriloquo e mago comico premiato a livello internazionale.

Mago Lupis & Laura de Paulis (Italia), duo brillante e travolgente che condurrà lo spettacolo con gag, comicità e magia.

Disguido (Italia), creatori di Abracadabra, vincitori del Mandrake d’Or, che presenteranno un numero originale di trasformismo ispirato al cinema.

Ospite speciale: esclusivamente alla prima del 26 dicembre, il 6 gennaio e negli ultimi due giorni, 10 e 11 gennaio 2026, sarà presente Antonio Casanova, volto storico di “Striscia la Notizia”, per un intervento esclusivo che aprirà e chiuderà simbolicamente la “scatola magica” dello show, nell’anno del centenario della scomparsa di Harry Houdini.

Come da tradizione, anche quest’anno lo spettacolo ha una valenza solidale: parte del ricavato sarà devoluta ad Antas Onlus e alla Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca sulla sindrome di Phelan McDermid, trasformando la magia in un gesto concreto di solidarietà.

Durante la serata inaugurale del 26 dicembre, sarà assegnata la prestigiosa Bacchetta Magica d’Oro, simbolo di eccellenza artistica, mentre la Bacchetta Magica d’Onore celebrerà un protagonista internazionale che si è distinto nel panorama magico mondiale.

📍 Info e biglietti: Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, Roma

📅 Dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026

📞 Tel: 06 6372294 – Cell: 328 0183987

📧 info@teatroghione.it

🕓 Botteghino: lun-sab 11:00-14:00 / 16:00-19:00; domenica 16:00-19:00

💻 Acquisto online: TicketOne