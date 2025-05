C’è un abito che sembra racchiudere in sé l’essenza stessa della città eterna, e che ha mandato in visibilio gli ospiti dell’inaugurazione della mostra “Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana”, approdata dal 14 maggio al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nessuno si aspettava che Domenico Dolce e Stefano Gabbana potessero spingersi così in là nella loro celebrazione del genio italiano, eppure lo hanno fatto: tra oltre duecento creazioni esposte, c’è un capo che si è preso tutta la scena. Impossibile distogliere lo sguardo da quel vestito da ballo monumentale, posto al centro di una vera e propria piramide espositiva. Sulla sua ampia gonna si staglia, in una danza cromatica, l’iconico profilo del Colosseo, mentre il corsetto brilla grazie a centinaia di cristalli Swarovski. La sua visione evoca sogno e realtà, passato e presente, arte e leggenda. Ma questo capolavoro è solo la punta di diamante di un viaggio sensoriale unico, pensato per chi vuole lasciarsi sedurre da un racconto fatto di stoffe, ricami e simboli.

Un tributo artistico alla città eterna: il nuovo viaggio espositivo di Dolce&Gabbana e l’abito che omaggia il Colosseo

Roma si fa centro entusiasta di una nuova tappa del viaggio espositivo di Dolce&Gabbana, già protagonista a Milano e Parigi. Al Palazzo delle Esposizioni, le creazioni dialogano con l’architettura neoclassica di Pio Piacentini, trasformando lo spazio in un percorso immersivo di 1.500 metri quadri.

Tra i capi più fotografati dal pubblico spicca l’abito con il Colosseo dipinto sulla gonna. Simbolo universale di Roma, viene celebrato da Dolce&Gabbana come icona di forza e bellezza eterna. Il contrasto tra la monumentalità del disegno e la leggerezza dei cristalli crea un effetto scenografico mozzafiato. La sua silhouette richiama le linee monumentali dell’anfiteatro più iconico della storia.

“Dal Cuore alle Mani” racconta 40 anni di visione creativa. Dai corsetti scolpiti alla sartoria maschile, dai richiami alla Sicilia e alla Sardegna, fino alla collaborazione con Giuseppe Tornatore, ogni sala diventa una narrazione tematica, un inno alla maestria artigianale.

Gli abiti, infatti, celebrano il “fatto a mano”, da sempre cifra stilistica del brand. Tessuti pregiati, ricami ispirati ai mosaici bizantini e accessori che evocano la Dolce Vita testimoniano la dedizione assoluta degli artigiani del nostro Paese.



La mostra rimarrà visitabile fino al 13 agosto. Il Colosseo “in movimento” di Dolce&Gabbana è già destinato a entrare nell’immaginario collettivo, e ad unire moda, arte e mito in un’unica, indimenticabile visione.

Photo Credits: @AnnaritaCanalella