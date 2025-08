A Roma non vedremo più i cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati in strada, ma in nuovi luoghi appositi. Scopriamo la novità per il decoro urbano della Capitale.

La questione dei cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati che storicamente si trovano nei parchi, per le strade, nei giardini pubblici e sui marciapiedi di Roma, è stata affrontata a muso duro dall’Ama, che ha deciso di intervenire drasticamente per garantire il decoro urbano degli spazi pubblici della capitale. I cassonetti in questione saranno completamente rimossi e verranno spostati in nuovi luoghi deputati, più protetti e sorvegliati, come i cortili di scuole e parrocchie. La decisione sembra essere definitiva e già non manca di suscitare polemiche. Ma cosa succederà davvero adesso? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

Photo Credits: Shutterstock