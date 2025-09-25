Torna a grande richiesta Abilmente, il Salone delle Idee Creative che trasforma Fiera Roma in un paradiso per gli amanti del fai-da-te e dell’artigianato. Dal 25 al 28 settembre 2025, la fiera celebra l’arte della manualità con oltre 170 espositori e un ricco programma di corsi e laboratori.

Un Mondo di Creatività a Portata di Mano

Abilmente non è una semplice fiera, ma un vero e proprio ecosistema dove ogni appassionato può trovare ispirazione, materiali e strumenti per dare vita alle proprie idee. L’evento copre un’ampia gamma di discipline creative: dal cucito creativo al patchwork, dalla bigiotteria al découpage, fino allo scrapbooking, al ricamo e al cake design.

Che tu sia un principiante curioso o un esperto artigiano, Abilmente offre l’occasione perfetta per apprendere nuove tecniche e confrontarsi con i migliori professionisti del settore. Lungo la “Via delle Idee”, i visitatori potranno partecipare a workshop e dimostrazioni dal vivo, scoprendo i segreti di ogni tecnica. Un’area speciale sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie con il Family Lab, dove tutti potranno divertirsi e imparare insieme.

Orari, Biglietti e Informazioni Utili

L’edizione romana di Abilmente si svolge presso la Fiera di Roma in via Portuense.

Date: dal 25 al 28 settembre 2025 .

dal . Orari: dalle 9:30 alle 18:30.

dalle 9:30 alle 18:30. Biglietti: Online: I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale di Abilmente. In loco: È possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria della fiera. Ingresso gratuito: L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e per le persone con disabilità (con accompagnatore).



Per raggiungere la fiera, si può utilizzare il treno (linea FL1 da Roma Tiburtina, Ostiense o Tuscolana, fermata Fiera di Roma) o l’auto (dal GRA, uscita 30).

Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di condivisione e creatività, dove la passione per il “fatto a mano” è la vera protagonista.