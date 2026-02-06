Il Carnevale 2026 di Zoomarine si tinge di colori, musica e sostenibilità con la prima edizione del “K-Pop Carnival Contest”, l’evento che unisce il fenomeno globale del K-pop alla creatività dei costumi fai da te, nel segno del riuso e del riciclo. L’appuntamento è nei weekend 7-8 e 14-15 febbraio 2026, con un ricco calendario di show, sfilate, laboratori e iniziative pensate per tutta la famiglia.

Nato negli anni ’90 in Corea del Sud, il K-pop è oggi un linguaggio universale capace di coinvolgere diverse generazioni. Zoomarine lo sceglie come filo conduttore del Carnevale per lanciare una sfida creativa che celebra l’ingegno delle famiglie e i principi dell’economia circolare. Cartone, plastica, vecchi tessuti e materiali di recupero diventano così protagonisti di costumi originali ispirati agli idol musicali più amati o ai personaggi dei film in stile K-pop più popolari del momento.

Ago, filo e fantasia saranno gli strumenti per conquistare il palco del parco e ottenere il diploma della maschera più originale, in un contest dal formato family friendly che coinvolge grandi e piccoli. Un modo divertente per ridurre gli sprechi senza rinunciare alla magia del Carnevale.

Tra le iniziative in programma anche il Laboratorio delle Maschere, uno spazio creativo dove i bambini potranno personalizzare la propria maschera, oltre alle attrazioni del parco, agli show live, alla parata interattiva del Carnevale, alla battaglia dei coriandoli e ai percorsi educativi dedicati alla scoperta degli animali.

Grande attesa per l’8 febbraio, quando a Zoomarine tornano Bing e Flop: il celebre coniglietto e il suo inseparabile amico incontreranno i piccoli fan in un meet&greet incluso nel biglietto d’ingresso. Il 14 e 15 febbraio, invece, riflettori puntati sullo spettacolo K-Pop Idol Experience e sul meet&greet con i cosplayer delle guerriere e dei demoni, uno show che sarà replicato anche il 22 febbraio.

Per tutto il periodo di Carnevale e per l’intero mese di marzo, gli appassionati potranno vivere un’esperienza esclusiva con il KPOP IDOL DAY, un format immersivo ideato da Zoomarine e riservato a un numero limitato di partecipanti. Quattro ore di attività che includono la Random K-Pop Challenge, una vera scuola di danza K-pop con Francesca De Filippis – performer professionista e punto di riferimento della scena italiana – karaoke e dance session, laboratori creativi a tema, gadget in regalo e menù pranzo ispirato alla cultura coreana con ramen e corn dogs. Al termine, un certificato di partecipazione personalizzato suggellerà l’esperienza.

A rendere il Carnevale di Zoomarine ancora più speciale è l’opportunità “golosa” per le famiglie: ingresso gratuito per i bambini fino a 16 anni (acquistando online).

Informazioni e biglietti su www.zoomarine.it.