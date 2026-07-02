Se siete a Roma e avete voglia di una fuga fuori porta tra calici, sapori e musica, segnate questa data: venerdì 10 luglio. A poco più di un’ora dalla Capitale, nel cuore della Tuscia viterbese, torna uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate per gli amanti del buon bere.

A Civita Castellana, borgo alle porte di Roma, il ristorante Le Ghiottonerie del Moro ospiterà la seconda edizione de “Il Moro di Vino 2026”, evento ideato dallo chef Leonardo Morelli e diventato in poco tempo un punto di riferimento per appassionati, produttori e addetti ai lavori.

Per una sera, questo angolo della Tuscia si trasformerà in una vera e propria capitale del vino italiano: in degustazione ci saranno oltre 50 etichette e più di 25 aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia. Dal Lazio all’Abruzzo, passando per Puglia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Marche, Toscana e Liguria, il percorso sarà un viaggio tra territori, tradizioni e nuove interpretazioni del vino.

Un’occasione perfetta anche per chi parte da Roma e vuole vivere un’esperienza diversa dal solito: non solo degustazioni, ma anche un percorso gastronomico studiato per valorizzare ogni calice. La cucina sarà infatti firmata direttamente dallo chef Morelli, da sempre attento alla stagionalità e alla qualità delle materie prime.

Non mancherà neppure la mixology, con la presenza di realtà come Gamondi 1890, Galvanina e MoleCola, mentre ad accompagnare il pubblico durante la serata ci saranno i sommelier dell’associazione Gustopiù. Tra gli ospiti attesi anche Franco Cherubini, con il DJ set di Davide Salvi a chiudere l’atmosfera.

Il bello? È il classico evento che unisce tutto quello che piace ai romani d’estate: buon vino, cibo, convivialità e la possibilità di scoprire un territorio ricchissimo come quello della Tuscia senza allontanarsi troppo dalla città.

Insomma, se cercate un’idea per una serata diversa dal solito, questa potrebbe essere la scusa perfetta per lasciare Roma per qualche ora e brindare tra le eccellenze italiane.