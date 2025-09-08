Una passeggiata tra storia, natura e cinema nell’Ager Faliscus

l Club di territorio di Viterbo del Touring Club Italiano sostiene l’iniziativa dell’associazione Portale d’Arte di Civita Castellana, che sabato 20 settembre propone un suggestivo itinerario di circa cinque chilometri tra i sentieri e i boschi dell’Ager Faliscus. La partenza è fissata alle ore 15.00, con ritrovo alle 14.45 presso il parcheggio della Ceramica Flaminia (via Flaminia km 54,630).

Un territorio unico tra storia e natura

Con “Ager Faliscus” si intende il vasto territorio che circonda Civita Castellana, l’antica Falerii Veteres, situata in provincia di Viterbo lungo la via Flaminia, a una cinquantina di chilometri da Roma. Sullo sfondo dei monti Cimini e del Soratte, i partecipanti potranno immergersi in un paesaggio singolare, caratterizzato dalle forre – profonde e strette vallate tipiche dell’area viterbese – dalle suggestive tagliate nel tufo e dai percorsi che seguono il fiume Treja, i resti dell’antica via Flaminia e i tratturi della transumanza.

A completare il fascino del luogo, anche la memoria del “Trenino della Tuscia”, la linea ferroviaria degli anni Trenta che collegava Roma a Viterbo passando per Civita Castellana.

Testimonianze d’arte e archeologia

La passeggiata sarà anche un viaggio nella storia: lungo il percorso si incontreranno testimonianze artistiche e architettoniche che spaziano dal VII secolo a.C. fino all’età moderna. Reperti preromani e romani, pievi medievali, chiese, ponti, castelli e palazzi storici scandiranno il cammino, offrendo ai partecipanti uno sguardo privilegiato sulla stratificazione culturale del territorio.

Dai set cinematografici alla letteratura

Non solo archeologia e natura: l’Ager Faliscus è stato anche scenario di celebri pellicole. Tra i film girati in queste zone spiccano L’Armata Brancaleone di Mario Monicelli (1966) con Vittorio Gassman, Er più – Storia d’amore e di coltelli con Adriano Celentano (1971) e Polvere di stelle con Alberto Sordi (1973).

Ma questo paesaggio ha ispirato anche artisti e poeti: da George Byron, che soggiornò a Faleria e cantò il monte Soratte, ai viaggiatori del Grand Tour, dai dipinti di Camille Corot e John Cosenz alle novelle di Luigi Pirandello ambientate a Soriano nel Cimino, fino alle corrispondenze di Corrado Alvaro ospite a Vallerano.

Informazioni pratiche

La guida ambientale escursionistica sarà Anacleto Antonelli. La partecipazione prevede un contributo di 5 euro per l’assicurazione, da versare sul posto. Posti limitati e prenotazione obbligatoria scrivendo a associazioneportaledellarte@gmail.com e indicando nome, cognome, anno di nascita e codice fiscale. È richiesto abbigliamento adeguato.

INFO

Sabato 20 settembre 2025, ore 15:00.

Ritrovo con la guida (Anacleto Antonelli) alle ore 14:45 nel parcheggio della Ceramica Flaminia di Civita Castellana (via Flaminia km. 54,630).

Abbigliamento adeguato.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria a partire dal 1° settembre 2025 indicando nome, cognome, anno di nascita e Codice Fiscale all’indirizzo

e-mail: associazioneportaledellarte@gmail.com

Versamento sul posto di euro 5,00 per l’assicurazione.