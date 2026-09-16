Domenica 20 settembre il Parco e l’Auditorium Pasquale De Angelis si trasformano in una città immaginaria da attraversare tra performance, incontri e nuovi progetti culturali

Ci sono città che non si trovano su nessuna mappa, ma che possono nascere da una storia, da una performance, da una musica o semplicemente da uno sguardo diverso sui luoghi che frequentiamo ogni giorno. È da questa suggestione de Le città invisibili di Italo Calvino che prende forma ATTRAVERSAMENTI IN-VISIBILI, un appuntamento che domenica 20 settembre porterà a Roma un viaggio tra teatro, danza, canto, operetta e cinema.

A partire dalle 18.30, gli spazi del Parco e dell’Auditorium Pasquale De Angelis, presso il Polo Civico di Viale A. Ballarin, diventeranno infatti luoghi da attraversare e scoprire attraverso i diversi linguaggi dell’arte.

Un percorso tra teatro, danza, musica e cinema

L’idea di ATTRAVERSAMENTI IN-VISIBILI è quella di trasformare il pubblico da semplice spettatore a protagonista di un percorso itinerante.

Spostandosi tra gli spazi del Parco e dell’Auditorium, i visitatori incontreranno performance, artisti, docenti e protagonisti dei diversi progetti culturali, in un susseguirsi di tappe nelle quali le arti si incontrano e si contaminano.

Come nelle città immaginate da Calvino, anche qui ogni luogo potrà raccontare qualcosa di diverso: una voce, un gesto, un’immagine, una storia. Gli spazi quotidiani cambieranno così prospettiva, diventando per una sera territori dedicati all’immaginazione, alla creatività e alla relazione.

Il programma alternerà teatro, danza, canto, operetta e cinema, creando un percorso senza confini rigidi tra le diverse discipline.

I progetti culturali da scoprire

L’appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere le attività che animeranno il territorio nella nuova stagione.

Tra le tappe del percorso ci saranno OFFICINAteatro – Laboratori, dedicato alla formazione e alla pratica artistica, Città Visibile 2026 – Percorsi e Spettacoli Gratuiti, progetto rivolto alla partecipazione e alla diffusione della cultura attraverso attività e spettacoli accessibili alla comunità.

Ci saranno poi Osmosi – Risonanze Culturali, pensato come spazio di incontro tra esperienze e linguaggi differenti, e Vado al Massimo, con la sua proposta dedicata al cinema.

Ogni progetto rappresenterà una sorta di “città” all’interno del viaggio, permettendo al pubblico di conoscere direttamente artisti, docenti e persone coinvolte nella realizzazione dei diversi percorsi.

Rendere visibile quello che normalmente non vediamo

Il richiamo a Calvino non è soltanto un’ispirazione estetica, ma rappresenta la chiave di lettura dell’intera iniziativa.

Le città de Le città invisibili esistono attraverso i racconti e gli occhi di chi le immagina. Allo stesso modo, ATTRAVERSAMENTI IN-VISIBILI vuole invitare a guardare in modo nuovo luoghi già conosciuti e a scoprire ciò che spesso resta nascosto: i processi creativi, il lavoro degli artisti, la formazione, le relazioni e le energie culturali che nascono sul territorio.

Per una sera, il Parco e l’Auditorium Pasquale De Angelis si trasformeranno quindi in una sorta di città temporanea delle arti, fatta di tante realtà diverse ma collegate tra loro.

Un’occasione anche per creare un dialogo tra cittadini, artisti, istituzioni e realtà culturali, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali in un momento dedicato al ruolo della cultura, della formazione artistica e della partecipazione nella crescita del territorio.

L’invito è quello di entrare e lasciarsi guidare da una tappa all’altra, tra parole, musica, corpi, immagini e performance.

Perché, proprio come nelle città raccontate da Calvino, alcuni luoghi non hanno bisogno di essere cercati su una mappa: basta attraversarli per scoprire quello che ancora non avevamo visto.

ATTRAVERSAMENTI IN-VISIBILI: informazioni

Quando: domenica 20 settembre 2026, dalle ore 18.30

Dove: Auditorium Pasquale De Angelis – Polo Civico di Viale A. Ballarin, Via Renato Cesarini snc, Municipio Roma VIII

Cosa: teatro, danza, canto, operetta, cinema, incontri e presentazione dei nuovi progetti culturali

In collaborazione con: ArgillaTeatri