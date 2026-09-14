Dal 16 al 30 settembre il Teatro della Visitazione, nel quartiere Tiburtino, ospita spettacoli, concerti, danza e laboratori gratuiti aperti alla cittadinanza

Per due settimane il Tiburtino diventa un punto di incontro per le arti performative, con teatro, musica, danza, laboratori e momenti di confronto aperti a tutti. Dal 16 al 30 settembre 2026 arriva al Teatro della Visitazione di Roma VISIT-AZIONI CONTEMPORANEE. Festival urbano delle arti e del dialogo, manifestazione con la direzione artistica del regista Alessandro Machìa e promossa dalla Compagnia Zerkalo.

La particolarità? Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, compresi i laboratori dedicati alla cittadinanza.

Il festival nasce con l’obiettivo di portare lo spettacolo dal vivo anche fuori dai tradizionali circuiti del centro città e utilizzare le arti come strumento di riflessione, inclusione e dialogo. Teatro, danza e musica si incontrano così in un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi e raccontare il presente attraverso linguaggi contemporanei.

Dal jazz di Javier Girotto al teatro: gli appuntamenti del festival

Il programma mette insieme artisti affermati, giovani interpreti e compagnie provenienti da diverse realtà italiane.

Tra i protagonisti c’è il grande jazzista Javier Girotto, mentre per il teatro arrivano Daniele Parisi e Andrea Tidona, attore premiato con il Nastro d’Argento per La meglio gioventù. Tidona sarà protagonista di Ifigenia in Aulide, tragedia euripidea nella versione italiana di Fabrizio Sinisi, con la regia di Alessandro Machìa.

Spazio anche alla musica e alla contaminazione dei linguaggi con Ashai Lombardo Arop, in arte Altrove, cantautrice e danz-attrice italo-sudanese vincitrice del Best Music Award 2024, che mescola indie-folk, afrobeat e blues.

Tra gli appuntamenti teatrali c’è anche The making of Anastasia di Martina Badiluzzi, regista e drammaturga vincitrice della Biennale di Venezia 2020 nella sezione Registi under 30.

Il festival guarda anche alla grande letteratura italiana. La Compagnia Diaghilev di Bari, diretta da Paolo Panaro, porta in scena La zia d’America di Leonardo Sciascia, in un debutto regionale. Sempre dedicato allo scrittore siciliano è La scomparsa di Majorana, con Loredana Cannata e la regia di Fabrizio Catalano.

Completano il programma Mythos della compagnia AREA05, diretta da Federico Vigorito, e il debutto romano de L’uomo dal fiore in bocca, prodotto da Magazzini Artistici e interpretato da Fabrizio Bordignon.

A chiudere il programma teatrale sarà Carlotta Rondana con Funeral Planner, divertiti finché sei in tempo, spettacolo ironico e dissacrante dedicato al tema della morte.

Per la danza arriva invece Alessia Gatta con la compagnia Ritmi Sotterranei, pluripremiata sulla scena nazionale, protagonista di Gong.

Il festival dà spazio anche ai giovani

Una parte della manifestazione è dedicata alle nuove generazioni della scena teatrale. Tra i progetti c’è il collettivo Noctua, formato da giovani attrici under 30 impegnate in una ricerca sul corpo femminile e dirette da Martina Badiluzzi.

Tra i giovani interpreti anche Carolina Vecchia, protagonista di Ifigenia in Aulide insieme ad artisti come Andrea Tidona, Alessandra Fallucchi e Fabio Pasquini.

Laboratori gratuiti aperti a tutti

Non solo spettacoli. Una parte importante di VISIT-AZIONI CONTEMPORANEE è dedicata alla partecipazione diretta dei cittadini, attraverso una serie di laboratori gratuiti.

Tra questi c’è MIMOPAIDEIA, percorso formativo condotto dal professor Gilberto Scaramuzzo, docente di Pedagogia all’Università Roma Tre e aperto a partecipanti di tutte le fasce d’età.

Il regista Alessandro Machìa guiderà invece PATHEI MATHOS, laboratorio cittadino dedicato al tragico e ai suoi elementi fondanti, messi in relazione con il tempo presente.

C’è poi PERCORSI DELLA VISIONE, format dedicato all’educazione dello spettatore e alla critica teatrale, realizzato in collaborazione con Quarta Parete Roma e con la partecipazione di importanti critici teatrali della scena nazionale.

Non mancano le attività per i bambini: sono previsti un laboratorio di clownerie diretto da Leonardo Angelini e un percorso teatrale per i più piccoli curato dall’attrice e pedagoga Chiara Petrolati.

Un festival gratuito nel quartiere Tiburtino

VISIT-AZIONI CONTEMPORANEE porta quindi per 15 giorni spettacoli e attività culturali nel quartiere Tiburtino, con l’idea di trasformare il Teatro della Visitazione in uno spazio di incontro tra artisti, cittadini e spettatori.

Il progetto è promosso da Roma Capitale, vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito.