Nel weekend di Pasqua torna nella Capitale uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di shopping all’aria aperta. Il 4 e 5 aprile arrivano a Roma le celebri boutique a cielo aperto de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato itinerante di qualità più famoso d’Italia.

L’evento porterà nella Capitale lo stile e l’atmosfera inconfondibile del celebre mercato toscano di Forte dei Marmi, con bancarelle selezionate, eccellenze artigianali e le ultime tendenze della moda Made in Italy. Un vero e proprio spettacolo di colori, prodotti e pubblico che ogni volta richiama migliaia di visitatori.

Due appuntamenti tra Ostia e Cinecittà

Per l’occasione sono previste due giornate di shopping in diversi quartieri della città.

Il primo appuntamento è sabato 4 aprile a Ostia, lungo Via Vincenzo Vannutelli, mentre domenica 5 aprile il mercato farà tappa in Piazza San Giovanni Bosco, nel quartiere Don Bosco-Cinecittà.

In entrambe le giornate le bancarelle saranno aperte con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo, offrendo ai visitatori un’intera giornata dedicata allo shopping e alla scoperta dell’artigianato italiano.

Il meglio dell’artigianato e della moda italiana

Sui grandi banchi di vendita sarà possibile trovare una ricca selezione di prodotti di qualità: abbigliamento con nuove collezioni e stock griffati, pelletteria artigianale con borse e scarpe, capi in cashmere e pellicceria, tessuti pregiati, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinati tessuti di arte fiorentina.

La filosofia del consorzio è da sempre la stessa: proporre prodotti di alto livello, con attenzione ai materiali e alle tendenze della moda, mantenendo al tempo stesso prezzi convenienti. Non a caso, per statuto sono bandite imitazioni e prodotti di scarsa qualità.

Un format nato nel 2002

Il consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storici del mercato di Forte dei Marmi, con l’obiettivo di portare in tour nelle piazze italiane il fascino e la tradizione di uno dei mercati più iconici del Paese.

“Il nostro evento-mercato di qualità ha reinventato una professione storica – spiega il presidente Andrea Ceccarelli – dimostrando che passione, ingegno artigianale e ricerca dei materiali possono ancora fare la differenza nel commercio moderno”.

Informazioni utili

Gli appuntamenti con il mercato sono quindi:

Sabato 4 aprile 2026 – Via Vincenzo Vannutelli , Ostia

– , Domenica 5 aprile 2026 – Piazza San Giovanni Bosco, Roma

Entrambe le giornate si svolgeranno dalle 8 alle 19 con orario continuato, anche in caso di maltempo.

Un’occasione perfetta per vivere una giornata tra shopping, artigianato e tradizione italiana, nel segno dello stile e della qualità che da anni caratterizzano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi.