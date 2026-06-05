L’arte come strumento di giustizia sociale, inclusione e dialogo interculturale. È questa la nuova direzione intrapresa dall’Atlante dell’Arte Contemporanea Giunti, lo storico annuario dedicato all’arte italiana nato nel 1940 e arrivato oggi alla sua 74esima edizione.

Il volume sarà presentato in anteprima a Roma il 5 giugno presso l’Università eCampus di via Matera 18, in un appuntamento che segna il rinnovamento di una delle pubblicazioni artistiche più longeve del panorama culturale italiano.

Diretto da Daniele Radini Tedeschi, il nuovo Atlante si presenta con una veste grafica completamente rinnovata e con una copertina firmata dal maestro Gabriele Maquignaz. Ma la novità principale riguarda soprattutto l’impostazione culturale dell’opera, che abbandona la tradizionale funzione di semplice catalogazione per trasformarsi in un manifesto di “arte attiva”.

Al centro della nuova edizione ci sono infatti temi come diritti civili, inclusione, identità di genere, pluralità culturale e contrasto alle discriminazioni. L’arte viene raccontata come una forza capace di incidere sul presente e stimolare il dibattito pubblico, superando i tradizionali confini del sistema culturale.

Ampio spazio è dedicato agli artisti che lavorano sui temi dell’identità e delle marginalità sociali, come ADGART, le cui opere affrontano il tema delle identità culturali e della lotta contro l’odio razziale e di genere.

Tra i focus presenti anche un approfondimento sul collettivo femminista romano “Rivolta Femminile”, nato nel 1970, e sulla body art come strumento di emancipazione e consapevolezza del corpo. Il volume restituisce inoltre visibilità al ruolo delle artiste nelle avanguardie del Novecento, spesso rimasto ai margini della narrazione ufficiale.

Non manca uno spazio dedicato alle narrazioni queer e ai cosiddetti “corpi disobbedienti”, con l’obiettivo di raccontare esperienze e identità raramente rappresentate nei documenti ufficiali o nelle ricostruzioni storiche tradizionali.

Uno dei temi centrali dell’edizione 2026 è anche l’interculturalità. L’Atlante valorizza infatti il contributo degli artisti immigrati che hanno scelto l’Italia come luogo di ricerca e produzione artistica, proponendo una visione aperta e internazionale dell’arte contemporanea.

“La pubblicazione di quest’anno è finalmente veicolo di un forte messaggio etico che mira all’affermazione della dignità umana oltre il genere, l’orientamento sessuale e il colore della pelle”, ha dichiarato il direttore Daniele Radini Tedeschi.

Alla presentazione romana parteciperanno studiosi, artisti e operatori culturali. L’evento si svolgerà all’interno di un ex edificio di culto degli anni Trenta in stile neoclassico, oggi parte dell’Università eCampus, che conserva al suo interno affreschi attribuiti a Primo Conti.

La nuova edizione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea sarà disponibile in libreria nel mese di giugno ed è già stata mostrata in anteprima al Padiglione del Libro della Biennale di Venezia.