La musica torna a casa e lo fa nel segno di Rino Gaetano. A Roma riapre il Sessantotto Village Talenti che, per la sua 13esima edizione, inaugura l’estate con “Insieme per Rino”, il tradizionale evento dedicato al cantautore cresciuto nel quartiere Montesacro.

L’appuntamento è per l’1 e 2 giugno al Parco Talenti, con due grandi serate gratuite tra concerti, comicità, spettacoli per famiglie e ospiti speciali. Un omaggio a uno degli artisti più amati della musica italiana, nel quartiere che lo ha visto diventare un simbolo generazionale.

Il programma dell’inaugurazione partirà domenica 1 giugno dalle 18 con “Racconti sulla Luna”, spettacolo dedicato ai bambini. Alle 19 spazio a “Daniele Savelli ricorda Rino”, mentre alle 20 arriverà la comicità di Raffaele Corti. Gran finale alle 21 con il concerto dei Rinominati insieme a Marco Morandi.

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Lunedì 2 giugno il villaggio riaprirà ancora dalle 18 con “Supercalifragilistichespiralidoso”, show pensato per grandi e piccoli. Alle 19 andrà in scena “A qualcuno piace Rino”, seguito alle 20 dall’intervento di Giacomo “Ciccio” Valenti. A chiudere la serata, alle 21, sarà il concerto della band CiaoRino.

Ma l’evento di apertura sarà solo l’inizio. Il Sessantotto Village resterà infatti attivo fino al 26 agosto con oltre due mesi di appuntamenti completamente gratuiti tra musica live, spettacoli ed eventi estivi.

Ogni giorno, dalle 18 fino a notte inoltrata, il villaggio offrirà anche un’area ristoro con street food, bevande e spazi dedicati al relax estivo nel cuore del quartiere Talenti.

Informazioni

📍 Parco Talenti – Via Ugo Ojetti angolo Casal Boccone, Roma

📅 1 e 2 giugno 2026

🕕 Dalle ore 18 alle 02

🎟️ Ingresso gratuito

📞 Info: 349 1859904