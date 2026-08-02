Dalle celebrazioni religiose alla spettacolare nevicata artificiale in piazza: tutto il programma della Festa della Madonna della Neve, una delle tradizioni più amate della Capitale.

Ogni estate Roma rivive uno dei suoi eventi più suggestivi e ricchi di storia. Mercoledì 5 agosto la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore celebra la solennità della Madonna della Neve, una ricorrenza che affonda le sue radici in un’antica tradizione del IV secolo e che ancora oggi richiama migliaia di fedeli, romani e turisti.

Come da tradizione, la giornata sarà scandita da celebrazioni religiose e dall’attesissima “nevicata”, la rievocazione simbolica del miracolo che, secondo la leggenda, portò alla costruzione della basilica.

Il programma delle celebrazioni

Il momento centrale della festa sarà la Messa solenne delle ore 10, presieduta dal cardinale arciprete Rolandas Makrickas, durante la quale verrà rievocato il miracolo della neve con la tradizionale pioggia di petali bianchi all’interno della basilica.

Alle 17 saranno invece celebrati i Secondi Vespri, presieduti dal vescovo vicario Luis Manuel Alí Herrera, anche in questo caso accompagnati dalla suggestiva rievocazione della nevicata.

Nei giorni precedenti la festa, dal 2 al 4 agosto, è previsto anche il tradizionale triduo di preparazione, ogni pomeriggio alle 18 nella Cappella della Salus Populi Romani, una delle immagini mariane più venerate al mondo. Il 4 agosto, alle 17, saranno celebrati anche i Primi Vespri solenni, presieduti da monsignor Ivan Ricupero.

Il miracolo della neve che diede origine alla basilica

La tradizione racconta che nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., durante il pontificato di Papa Liberio, la Vergine Maria apparve in sogno sia al Pontefice sia al patrizio Giovanni chiedendo la costruzione di una chiesa nel luogo dove sarebbe caduta la neve.

Nonostante il caldo estivo, il mattino seguente il colle Esquilino apparve incredibilmente imbiancato. Fu proprio lì che Papa Liberio tracciò il perimetro della futura basilica, oggi considerata la più grande chiesa al mondo dedicata alla Madre di Gesù.

La spettacolare nevicata in piazza

Accanto alle celebrazioni liturgiche torna anche uno degli appuntamenti più scenografici dell’estate romana.

Dalle ore 20, piazza Santa Maria Maggiore si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con la 43ª edizione della rievocazione del miracolo della neve, ideata dall’architetto Cesare Esposito.

Una spettacolare nevicata artificiale, accompagnata da giochi di luce, musica e poesia, farà rivivere il prodigio avvenuto oltre sedici secoli fa.

Il programma prevede l’esibizione della Fanfara della Legione Allievi dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, un concerto lirico con Sara Pastore, Caterina Novak, Rino Scaturro, Cristian Caselli e Giuseppe Milli, accompagnati al pianoforte da Francesco Del Fra.

Tra gli ospiti anche il pianista James Raphael, la performer Ilaria Salvati, letture poetiche e momenti dedicati al tema della pace, con la partecipazione di artisti e interpreti.

L’edizione 2026 è dedicata a Papa Leone XIV, alla memoria di Papa Francesco e alla speranza di pace nel mondo.

Una delle tradizioni più amate di Roma

La Festa della Madonna della Neve rappresenta uno degli appuntamenti più antichi e sentiti della Capitale. Ogni anno unisce spiritualità, storia e spettacolo in una cornice unica, trasformando il cuore dell’Esquilino in un luogo dove fede e tradizione continuano a incontrarsi.

Per chi resta in città ad agosto, assistere alla nevicata di Santa Maria Maggiore significa vivere uno degli eventi più emozionanti dell’estate romana, capace di stupire grandi e piccoli con un’immagine tanto insolita quanto affascinante: vedere la neve cadere nel pieno dell’estate, nel cuore di Roma.