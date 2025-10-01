A Roma si vive meglio? La qualità è in netto miglioramento per la qualità della vita (ma rimangono alcune dolenti note).

Ma è proprio vero che negli ultimi anni a Roma si vive meglio e la qualità della vita sta salendo in molti indici? A sorpresa, i numeri dicono sì. Nel 2025 la qualità della vita nella Capitale è in netto miglioramento, e quasi 9 romani su 10 si dichiarano soddisfatti. Si tratta di un dato che ci racconta di una città in lenta ma costante trasformazione: tra nuovi servizi, maggiore efficienza e una ritrovata fiducia dei cittadini. Ma se il quadro generale è positivo, restano nodi storici ancora da sciogliere. Non ci resta che provare a scoprire insieme tutto ciò che c’è da sapere a riguardo!

A Roma si vive meglio? La Capitale promossa (quasi) a pieni voti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo l’ultima indagine di ACoS, l’87,5% dei residenti a Roma giudica positivamente la vita in città: un aumento del 10% rispetto al 2023. Il voto medio alla qualità della vita è 6,71, in crescita rispetto al 6,60 del 2024, e un cittadino su quattro si dice “estremamente soddisfatto”.

I risultati variano tra le diverse zone: i quartieri centrali come Trastevere, Monti, Esquilino e Flaminio registrano i giudizi migliori, insieme alle periferie nord e sud fuori dal GRA, come Labaro, La Storta, Bravetta, Appia Antica e Ostia Levante. Meno contenti invece i residenti dei quadranti est, dove i servizi pubblici risultano ancora insufficienti.

Tra le eccellenze spiccano i musei comunali (7,3), le farmacie e il servizio idrico, seguiti da illuminazione, biblioteche, parchi e asili nido. Migliora anche la percezione dell’igiene urbana, anche se pulizia strade (4,9) e raccolta rifiuti (5,1) restano al di sotto della sufficienza.

Quindi a Roma si vive meglio? Il quadro che emerge è quello di una città più consapevole, che riconosce i progressi ma non dimentica le difficoltà. I cittadini apprezzano la direzione intrapresa, ma chiedono più attenzione alle periferie e una gestione più omogenea dei servizi.

Dai trasporti ai rifiuti, la Capitale resta un cantiere aperto. Ma oggi, forse più che in passato, i romani sembrano credere in una città che può davvero cambiare volto, un passo alla volta.

Photo Credits: Shutterstock