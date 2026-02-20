In una città che corre veloce come Roma, c’è finalmente un luogo che invita a fermarsi, respirare e ritrovare sé stessi. Tra il verde e il silenzio di Villa Leopardi, a pochi passi dalla Nomentana, è stato inaugurato il Sentiero Ecopsicologico “VerdIdentità”, il primo percorso urbano di ecopsicologia della Capitale.

Un progetto innovativo, pensato per il benessere mentale ed emotivo dei cittadini, realizzato dal II Municipio Roma in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio. L’obiettivo? Trasformare il contatto con la natura in una vera esperienza di cura e consapevolezza.

Un cammino tra natura, respiro e consapevolezza

Ispirato ai principi della mindfulness e già diffuso in diverse capitali europee, il Sentiero VerdIdentità accompagna i visitatori attraverso cinque tappe esperienziali, pensate per riconnettere corpo, mente e ambiente:

Saluta il Genius Loci, per entrare in sintonia con il luogo

Centrati, dedicata all’ascolto del respiro e delle sensazioni corporee

Cammina in Green Mindfulness, una passeggiata consapevole che coinvolge i cinque sensi

Chiedi consiglio, un dialogo simbolico con gli elementi naturali

Fai un dono al luogo, un gesto di cura e gratitudine verso l’ambiente

Un percorso semplice ma profondo, che invita a vivere il parco con uno sguardo nuovo.

Un’oasi di equilibrio nel caos urbano

«Questo sentiero nasce per rendere accessibile a tutti un’esperienza autentica di benessere e riconnessione con la natura», spiega la dottoressa Francesca De Cagno, coordinatrice del progetto insieme alle dottoresse Miriam Lorenzani ed Elena Magello. «In una città stressante come Roma è fondamentale creare spazi dove rallentare, ascoltarsi e ritrovare equilibrio, riscoprendo il legame – antico ma attualissimo – tra salute psicologica e ambiente».

Benessere per le persone, rispetto per il pianeta

Il Sentiero VerdIdentità rientra nel più ampio progetto di Ecopsicologia promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, che punta a diffondere una cultura del benessere fondata sulla relazione tra salute mentale e salute del pianeta, incoraggiando stili di vita più consapevoli, empatici e sostenibili.

Il percorso è aperto a tutti: cittadini, famiglie, scuole e professionisti della salute. Un invito a rallentare, respirare e ritrovare sé stessi… senza uscire dalla città.