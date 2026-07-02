A Roma è ufficialmente iniziata una delle stagioni più amate dagli shopping addicted: da sabato 4 luglio sono partiti i saldi estivi 2026, con sei settimane di sconti in tutta la Capitale e nei principali centri commerciali.

E quest’anno, con le temperature roventi che stanno travolgendo la città, c’è un dettaglio che rende mall e outlet ancora più appetibili: oltre alle offerte, ci sono aria condizionata, parcheggi comodi e decine di negozi nello stesso posto. Tradotto: il piano perfetto per sfuggire al caldo e fare affari.

Da Nord a Sud di Roma, i grandi centri commerciali si sono già messi in moto con promozioni e iniziative dedicate.

A Roma Est, ad esempio, il claim è chiaro: “È l’edizione più attesa della stagione”. Dal 4 luglio spazio a sconti su moda, accessori, beauty e sport, con tutti i brand del centro pronti ad accogliere i clienti.

Anche Euroma2 ha dato il via alla stagione più attesa dagli amanti dello shopping, invitando i clienti a preparare la wishlist per approfittare delle offerte nei negozi del mall.

Stessa atmosfera a GranRoma Gran Shopping, dove oltre 100 negozi partecipano ai saldi con promozioni pensate per tutta l’estate.

Per chi invece punta ai grandi marchi e agli sconti extra, l’opzione outlet resta una delle più forti. A Castel Romano Designer Outlet i saldi vanno avanti fino al 16 agosto, con la possibilità di trovare ulteriori ribassi sulle collezioni primavera-estate.

Sempre gettonatissimo anche Valmontone Outlet, che continua a offrire sconti dal 30% al 70% sui grandi brand, confermandosi una delle mete preferite dai romani per lo shopping fuori porta.

E poi c’è Porta di Roma, che punta tutto sul mood vacanziero: nuovi look, dettagli estivi e occasioni da prendere al volo.

Ma la lista è lunga. Tra i centri dove fare shopping in questi giorni ci sono anche Maximo Shopping Center, La Romanina, Tor Vergata Shopping Center, Granai Shopping Center, Parco Da Vinci, Happio e CinecittàDue.

Il consiglio? Muoversi nei primi giorni può fare la differenza: taglie e pezzi più richiesti finiscono in fretta, soprattutto nei negozi più gettonati. E con il caldo che non dà tregua, una giornata di shopping al fresco potrebbe essere il compromesso perfetto tra necessità e piacere.

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