Le notti di Roma tornano a illuminarsi di gusto e creatività con la seconda edizione delle MidNite Chef Pairing Nights, il format del Nite Kong che celebra l’incontro tra la cucina d’autore e la mixology d’eccellenza. Dopo il successo della prima edizione, il viaggio culinario notturno firmato Patrick Pistolesi riparte il 27 novembre, ampliandosi da cinque a sette appuntamenti e ospitando alcuni dei più prestigiosi chef della scena italiana.

L’esperienza: quando cucina e cocktail diventano una storia comune

Le MidNite Chef non sono una semplice cena con cocktail: sono un rituale gastronomico immersivo, dove luce, musica, ritmo e servizio diventano parte della narrazione. «Il food pairing non è una regola, è un incontro», spiega Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e Nite Kong. «Tra la visione dello chef e quella del bartender, tra il fuoco e il ghiaccio, tra il sapore e la notte».

Il valore della rassegna sta nel dialogo creativo: chef e bartender costruiscono insieme il percorso sin dall’idea, dando vita a un linguaggio condiviso fatto di sapori, consistenze e ritmo. Un’evoluzione che trasforma il format in un’esperienza sinestetica, quasi teatrale, dove ogni dettaglio vibra alla stessa frequenza.

Primo ospite: lo stellato Edoardo Fumagalli

Ad aprire il calendario, il 27 novembre, sarà Edoardo Fumagalli, chef della stella Michelin Locanda Margon a Trento. Classe 1989, formatosi con maestri come Gualtiero Marchesi e vincitore del premio San Pellegrino Young Chef 2017, Fumagalli porterà al Nite Kong la sua cucina elegante, essenziale e libera.

Il menu della serata prevede cinque assaggi, tra cui il Soffice alle olive del Garda, il Risotto Lapsang Souchong e il Cappello del prete di bue al Pinot Nero, accompagnati dalla drink list del team Nite Kong in partnership con Tassoni: creazioni come Bitter Cannolo, Pumpkin Tassoni e Tassoni 75, pensate per una perfetta armonia tra sapori, profumi e texture.

Il calendario degli chef: da Cracco a Perbellini

Dopo Fumagalli, il viaggio prosegue con un parterre di ospiti d’eccezione:

5 dicembre – Carlo Cracco (Cracco in Galleria, 1 stella Michelin)

22 gennaio – Davide Guidara (I Tenerumi, Vulcano – 2 stelle Michelin)

26 febbraio – Vania Ghedini (Oro, Hotel Cipriani Venezia)

16 aprile – Nicola Somma (Laqua Countryside, Ticciano – 1 stella Michelin)

14 maggio – Valentino Cassanelli (Lux Lucis, Forte dei Marmi – 1 stella Michelin)

Giugno – Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini, Verona – 2 stelle Michelin)

Sette serate, tutte su prenotazione, con inizio alle 21:30 e un percorso di almeno quattro piatti e quattro drink al costo di 150€ a persona.

Nite Kong: il tempio della notte secondo Patrick Pistolesi

Nato nel 2023 come spin-off del celebre Drink Kong, il Nite Kong è uno spazio pensato per un pubblico consapevole, amante dell’estetica, dei sapori e della notte. Un ambiente ricercato, onirico, arricchito da un design visionario, proiezioni immersive curate da Studio LordZ e da un reparto food guidato dallo chef Francesco Coltella. Nulla è lasciato al caso: nemmeno i bicchieri, pezzi unici realizzati da un artigiano del vetro a Tokyo.

Una filosofia che prosegue il percorso di Pistolesi, anima creativa dei locali e figura di riferimento della mixology italiana, il cui Drink Kong figura stabilmente nelle classifiche internazionali, incluso il The World’s 50 Best Bars, dove nel 2025 si conferma al 40° posto.





Orario e prenotazione delle pairing nights:

ore 21:30

Piattaforma Superb



Orari

NITE KONG: aperto dal giovedì al lunedì dalle 19:30 alle 02:00

DRINK KONG: sempre aperto dalle 18:30 alle 02:00



Contatti

NITE KONG

Piazza San Martino ai Monti, 8 – Roma

Email: info@nitekong.com

Tel. 06 2348 8666

www.nitekong.com

Facebook: Nite Kong

Instagram: @nitekong



DRINK KONG

Piazza di S. Martino ai Monti, 8 – Roma

Email: info@drinkkong.com

Tel. 06 23488 666

www.drinkkong.com

Facebook: Drink Kong

Instagram: @drinkkongbar