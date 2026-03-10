La cucina d’autore incontra la mixology in una delle serate gastronomiche più originali della capitale. Il 19 marzo il cocktail bar romano Nite Kong ospita Domenico Stile, chef di Enoteca La Torre a Villa Laetitia, per il quinto appuntamento della rassegna MidNite Chef, dedicata al dialogo tra cucina d’autore e cocktail.

L’evento fa parte del ciclo ideato da Patrick Pistolesi, fondatore di Drink Kong e patron del Nite Kong, che punta a trasformare la classica cena degustazione in un’esperienza immersiva dove piatti e drink vengono creati per dialogare tra loro.

«Il food pairing non è una regola, è un incontro: tra la visione dello chef e quella del bartender, tra il fuoco e il ghiaccio», spiega Pistolesi.

Lo chef Domenico Stile protagonista della serata

Nato a Gragnano nel 1989, Domenico Stile guida da dieci anni la cucina di Enoteca La Torre, ristorante che dal 2022 vanta due stelle Michelin. La sua cucina è profondamente mediterranea, con radici campane reinterpretate in chiave contemporanea e raffinata.

Il percorso proposto per la serata del 19 marzo sarà composto da cinque portate più due finger food, ciascuna abbinata a un cocktail creato dal team del Nite Kong.

Tra i piatti in menu:

Sfera di ricotta di bufala in gel di Aperol Spritz , arachidi e arancia

, arachidi e arancia Nuvola di pizza alla marinara

Scampo, latte di pecora, timo ed estrazione fermentata di pera e finocchio , abbinato al cocktail Pear Elisa

, abbinato al cocktail Pear Elisa Consistenze di rapa rosa, lime e caviale di aringa affumicata con drink a base tequila e zenzero

con drink a base tequila e zenzero Risotto ai sette limoni di Amalfi , vongole veraci, cannolicchi e plancton

, vongole veraci, cannolicchi e plancton Coniglio porchettato con riduzione al miso di nocciole e aceto balsamico

Dessert finale “Sentori di bosco”, con creme brûlée al pino mugo e abete rosso

Ogni piatto sarà accompagnato da un drink creato ad hoc, in un percorso che alterna contrasti, concordanze e suggestioni aromatiche.

Una rassegna che unisce chef e bartender

La seconda edizione di MidNite Chef prevede otto serate con grandi nomi della cucina italiana, trasformando il cocktail bar in un laboratorio creativo dove chef e bartender costruiscono insieme un racconto gastronomico.

Nei primi appuntamenti sono già passati chef come Carlo Cracco, Edoardo Fumagalli, Davide Guidara e Vania Ghedini.

Dopo Stile, il calendario continuerà con altri protagonisti dell’alta cucina:

16 aprile – Nicola Somma (Cannavacciuolo LAQUA Countryside)

– Nicola Somma (Cannavacciuolo LAQUA Countryside) 14 maggio – Valentino Cassanelli (Lux Lucis)

– Valentino Cassanelli (Lux Lucis) 8 giugno – Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli)

Un’esperienza tra gastronomia e nightlife

Nato nel 2023 come spin-off del Drink Kong, il Nite Kong è uno spazio pensato per un’esperienza notturna immersiva: design futuristico, proiezioni video, musica e cocktail d’autore creano un’atmosfera che ricorda i club eleganti del passato reinterpretati in chiave contemporanea.

Le serate MidNite Chef iniziano alle 21.30, sono su prenotazione e hanno un costo di 150 euro a persona, con un percorso di piatti e cocktail abbinati.

Per chi ama l’alta cucina ma anche la nightlife romana, è una delle esperienze gastronomiche più particolari della stagione.