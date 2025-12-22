The Wow Side – Shopping Centre. Viale Donato Bramante, 31/65 00054 Fiumicino RM

Piano 1 – Magico Room

Orari: Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 – alle 20.00

Ingresso gratuito

Il centro commerciale The Wow Side inaugura una nuova stagione dedicata alla cultura con Art Revive, un progetto digitale immersivo che riunisce in un unico percorso esperienziale quattro grandi protagonisti dell’Ottocento: Vincent van Gogh, Gustave Courbet, Johan Christian Dahl e Utagawa Hiroshige. Un’operazione originale che mette in dialogo tradizioni artistiche lontane, dall’Europa al Giappone, rivelando un sorprendente filo conduttore: la capacità di trasformare il paesaggio in un luogo emotivo, intimo e profondamente umano.

Cuore dell’esperienza sono gli avatar animati, modellati sugli autoritratti degli artisti, che si rivolgono direttamente ai visitatori accompagnandoli all’interno del proprio universo creativo. Le opere non sono semplicemente esposte, ma si espandono sugli schermi, si animano e si trasformano, svelando dettagli, cromie e atmosfere che rinnovano la lettura del gesto pittorico e della visione personale di ciascun maestro.

Il paesaggio, tema centrale del XIX secolo, diventa così un ambiente sensoriale immersivo, in cui immagine e suono si fondono. Una ricostruzione sonora accurata amplifica ciò che i dipinti evocano: il vento che attraversa i campi, il fruscio dei boschi, il ritmo delle città, il dialogo continuo tra acqua, luce e stagioni. Ne nasce una vera e propria sinestesia, capace di coinvolgere il pubblico e di trasportarlo all’interno delle visioni artistiche dell’epoca.

Ideato e diretto da Nico Angelone per Imagomoto, studio di interaction design specializzato nella creazione di esperienze immersive che uniscono arte, tecnologia e linguaggi narrativi contemporanei, Art Revive dimostra come il patrimonio artistico possa essere reinterpretato attraverso strumenti digitali senza perdere profondità e valore culturale.

Con questo progetto, The Wow Side si conferma uno spazio capace di integrare creatività, innovazione e intrattenimento, proponendo nuove modalità di incontro tra arte e quotidianità e rendendo l’esperienza culturale accessibile a un pubblico ampio e trasversale. Un invito a riscoprire l’Ottocento non come passato distante, ma come esperienza viva e coinvolgente.