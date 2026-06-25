Tra tradizione e nuove tendenze, nella Capitale cambia il modo di scegliere il simbolo della proposta: meno standard, più personalizzazione e più attenzione a certificazioni, origine e significato.

A Roma, città dove il romanticismo ha sempre avuto un ruolo centrale nell’immaginario collettivo delle proposte di matrimonio, anche il rito dell’anello di fidanzamento sta cambiando volto. Il classico solitario con diamante naturale non è più l’unica strada: oggi sempre più coppie scelgono soluzioni personalizzate, pietre colorate e, soprattutto, diamanti creati in laboratorio.

Il cambiamento non è soltanto estetico. È culturale. Le nuove generazioni arrivano all’acquisto con più informazioni, più consapevolezza e un approccio meno legato alle convenzioni. A Roma, come nel resto d’Italia, la scelta dell’anello si trasforma in un percorso su misura, costruito intorno alla storia della coppia, al budget e al significato che si vuole attribuire al gioiello.

Secondo Enrico Terzo, fondatore di Mercante di Pietre, il cliente di oggi non entra più in gioielleria chiedendo “il classico anello di fidanzamento”, ma arriva spesso con idee precise, immagini salvate sui social e domande tecniche su taglio, caratura, certificazioni e differenze tra pietre naturali e lab-grown.

“Fino a qualche anno fa il percorso era molto più lineare: diamante bianco, montatura classica, scelta standard. Oggi il cliente arriva con una ricerca già fatta, confronta e vuole capire ogni dettaglio. L’anello non è più solo un acquisto, ma un progetto personale”, spiega Terzo.

Anche i numeri raccontano questo cambio di paradigma. Il 2026 Real Weddings Study di The Knot Worldwide evidenzia che il 61% degli anelli di fidanzamento negli Stati Uniti monta oggi una pietra centrale creata in laboratorio, con una crescita del 239% rispetto al 2020. Un dato che riguarda il mercato americano ma che fotografa una tendenza globale che sta influenzando anche città come Roma, dove la domanda di alternative più accessibili e personalizzabili è in aumento.

Parallelamente, il fascino del diamante naturale resta forte. Secondo De Beers Group, continua a rappresentare uno degli oggetti di lusso più desiderati, ma il suo acquisto non è più legato esclusivamente alla promessa di matrimonio: sempre più persone lo scelgono per celebrare traguardi personali, promozioni o momenti importanti della propria vita.

In questo scenario diventa centrale il tema della trasparenza. Anche il Gemological Institute of America ha recentemente aggiornato la terminologia per i diamanti lab-grown, distinguendoli in modo più netto dai naturali. Un passaggio che conferma quanto sia importante per chi acquista sapere esattamente cosa sta scegliendo.

E così, nelle gioiellerie romane e nelle consulenze online, cresce la richiesta di zaffiri, smeraldi, rubini, diamanti fancy e tonalità meno convenzionali come champagne o rosa. La pietra non è più solo un investimento o un simbolo sociale, ma un dettaglio narrativo.

“Prima i clienti chiedevano quale fosse il diamante giusto per un anello di fidanzamento. Oggi chiedono quale sia la pietra giusta per quella persona. È un cambio enorme”, conclude Terzo.

In una città come Roma, dove ogni storia d’amore sembra avere una scenografia già pronta, anche il gioiello che accompagna una proposta si allontana sempre di più dalle regole fisse. Perché, oggi, il vero lusso non è seguire la tradizione: è scegliere qualcosa che racconti davvero chi siamo.