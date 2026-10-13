Sabato 17 ottobre il Forno Roscioli Esquilino ospita la Fishes Invasion di Merioone: un pomeriggio gratuito tra arte urbana, dj-set, specialità del forno e una capsule collection esclusiva. E nei biscotti potrebbe nascondersi una sorpresa.

A Roma c’è un forno in cui, per un pomeriggio, il profumo del pane incontrerà i colori della street art. Sabato 17 ottobre 2026, dalle 15:30 alle 20:30, il Forno Roscioli Esquilino ospiterà la Fishes Invasion di Merioone, l’artista romano diventato famoso per i suoi pesci mutanti, protagonisti di opere comparse sui muri di oltre 50 Paesi. L’iniziativa darà vita a un incontro tra due mondi apparentemente lontani, accomunati dalla manualità, dal legame con Roma e soprattutto dal lavoro notturno.

L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, si svolgerà nella sede storica del forno in via Buonarroti 46/48 e unirà street art, cibo e musica. In programma anche un dj-set, le specialità di Roscioli e una collaborazione speciale che prenderà forma in una capsule collection e in un pack di biscotti dedicato.

Chi sono Merioone e Andrea Roscioli

Da una parte c’è Andrea Roscioli, cresciuto nel mondo della panificazione, tra farine, impasti e forni. Dall’altra Merioone, artista romano che ha trasformato un pesce disegnato quasi per caso in una firma riconoscibile, capace di attraversare confini e città.

Le loro attività sono diverse, ma hanno diversi punti in comune: entrambi lavorano con le mani, hanno costruito il proprio percorso attraverso gesti ripetuti e riconoscibili e condividono un rapporto stretto con la città. C’è poi un altro elemento che li avvicina: la notte, quando la maggior parte delle persone dorme e il loro lavoro prende forma.

È da questa affinità che nasce la collaborazione, in sintonia con il motto di Merioone, “DON’T SLEEP”. L’Esquilino, quartiere romano caratterizzato dall’incontro tra culture e linguaggi differenti, diventa così il luogo in cui l’arte urbana entra in un ambiente legato alla tradizione artigianale.

«Ho percepito dal primo momento il forno di Andrea come un luogo estremamente accogliente e ho pensato che i miei fish si sarebbero ambientati in fretta in questa meravigliosa cornice», racconta Merioone. L’artista ha sottolineato anche la possibilità di conoscere da vicino la storia dei prodotti del forno e la passione che accompagna ogni creazione, anticipando una collezione speciale nata dall’intesa con Roscioli.

«Siamo entrambi artigiani: lavoriamo con le mani e lavoriamo di notte, anche se in mondi diversi», spiega Andrea Roscioli. Per il panificatore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per aprire il forno a un pubblico nuovo e dimostrare come uno spazio nato intorno al cibo possa diventare un luogo di incontro e scambio culturale.

La capsule collection e i biscotti con sorpresa

Il cuore della collaborazione sarà una serie di soggetti originali realizzati da Merioone, che daranno vita a una capsule collection esclusiva e a uno speciale pack di biscotti ispirato all’incontro tra i due artigiani.

Durante l’evento di sabato 17 ottobre, i visitatori potranno acquistare i prodotti della collezione direttamente al Forno Roscioli Esquilino, accompagnando la visita con le specialità del forno e la musica del dj-set.

Ma la sorpresa riguarda soprattutto i biscotti: alcune confezioni speciali potranno contenere la possibilità di portare a casa una mini opera originale di Merioone. Il pack sarà disponibile al banco anche nei giorni successivi all’evento, offrendo un’occasione per scoprire la collaborazione anche dopo il pomeriggio inaugurale.

Un progetto che mette insieme due forme di artigianato e due modi diversi di lasciare il segno: attraverso il pane e i suoi profumi, da una parte, e attraverso i pesci mutanti della street art, dall’altra.

L’appuntamento è sabato 17 ottobre, dalle 15:30 alle 20:30, al Forno Roscioli Esquilino, in via Buonarroti 46/48. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.