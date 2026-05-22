A Roma arriva una serata pensata per chi ama le esperienze gastronomiche fuori dall’ordinario.

Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20, Layla Boutique & Counter inaugura Masterclass d’Autore, un percorso esclusivo tra gambero rosso di Mazara del Vallo, caviale e grandi vini internazionali, realizzato in collaborazione con la prestigiosa Famiglia Cotarella.

Nel cuore del quartiere Prati, Layla — il primo counter romano interamente dedicato al gambero rosso, agli scampi e ai caviali pregiati — accoglierà gli ospiti per una cena degustazione in cinque portate, studiata per esaltare ingredienti d’eccellenza attraverso abbinamenti raffinati e ricercati.

La serata sarà anche un viaggio narrativo tra cucina e vino: ogni piatto verrà infatti presentato dal team di Layla insieme a un rappresentante della Famiglia Cotarella, accompagnando gli ospiti tra tecniche di preparazione, territori e cultura enogastronomica.

Il menu si aprirà con un bun ai gamberi e scampi arricchito da caviale, ricotta di bufala e limone di Amalfi, in pairing con il Metodo Classico Brut Famiglia Cotarella. A seguire un carpaccio di scampi con caviale, germogli di prezzemolo e limone di Amalfi, accompagnato dal Metodo Classico Rosé della cantina umbra.

Spazio poi alla tartare di gambero rosso con caviale e limone di Amalfi, servita insieme allo Champagne Grande Réserve di Vilmart & Cie, mentre uno dei momenti più attesi della cena sarà rappresentato dai tortelli al gambero rosso con bisque, Pernod, mascarpone e caviale, abbinati allo Champagne Vendémiaire di Doyard.

Finale elegante e sorprendente con una panna cotta al latte di soia, zenzero, passion fruit e caviale, accompagnata dal Passito Passirò Famiglia Cotarella.

L’evento sarà riservato a un numero limitato di partecipanti, per garantire un’atmosfera intima e immersiva. La quota di partecipazione è di 120 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni:

Layla Boutique & Counter

Via Monte Zebio 11, Roma

Tel. 351 3160077

www.laylacounter.com