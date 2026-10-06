Il ritmo, l’improvvisazione e la magia dello swing abbandonano per un momento le note musicali per farsi colore, materia e memoria visiva. Dall’8 all’11 ottobre 2026, la Galleria Veneziano (via Reno 18a, nel Quartiere Trieste) ospita “Creating with a Jazz Sensibility”, la nuova mostra personale di Germana Galdi. Un viaggio polisensoriale dove pittura astratta, acquerello, fotografia e ricerca espressiva dialogano intimamente con la storia del jazz e dei suoi leggendari protagonisti.

Un tributo visivo al ritmo e alle leggende del jazz

Nata dall’ascolto interiore e dalla risposta emotiva del corpo alla musica, l’esposizione raccoglie diverse serie di opere realizzate dall’artista nel corso degli anni. Tra queste spicca “Drawing in the Key of Jazz”, un ciclo di dodici dipinti astratti ispirati a pietre miliari della musica come Kind of Blue di Miles Davis, Take Five di Dave Brubeck, Giant Steps di John Coltrane e ai capolavori di Art Blakey, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Chick Corea, Sonny Rollins, Weather Report e Herbie Hancock.

A questo nucleo si affiancano gli acquerelli di “Riflessi e trasparenze”, che celebrano trent’anni di ricerca cogliendo l’atmosfera di tempio del jazz come l’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e il Ronnie Scott’s di Londra, insieme alle opere di grande formato “Trame di vita” e ai “Ritratti metaforici” dedicati a icone della musica inclusa la leggenda romana Massimo Urbani. In occasione del centenario della nascita di Miles Davis, la mostra presenta inoltre in anteprima l’opera “G-HeArt 2026”, affiancata da scatti fotografici realizzati in collaborazione con il fotografo Paolo Soriani.

L’artista e la contaminazione tra le arti

Figlia e nipote d’arte, Germana Galdi vanta un percorso multidisciplinare che spazia dal disegno di moda all’illustrazione, fino al body painting e alla photography art direction. Con un Master in Art Counseling e un passato da ginnasta, le sue creazioni hanno conquistato nel tempo il mondo della cultura e dello spettacolo, ispirando le composizioni di Antimo Magnotta (pianista del V&A Museum di Londra), del maestro Emilio Calandin e comparendo nei film del regista Enrico Vanzina.

Info utili, orari e il concerto live

L’appuntamento è alla Galleria Veneziano in Via Reno 18a (Quartiere Trieste) con ingresso libero da giovedì 8 a domenica 11 ottobre 2026, dalle 16:30 alle 20:30.

Il vernissage si terrà giovedì 8 ottobre alle ore 18:30. Da non perdere l’evento speciale di sabato 10 ottobre, che vedrà la mostra animarsi con una sessione di live jazz dal vivo firmata dai maestri Andrea Beneventano, Giambattista Gioia e Massimiliano De Lucia.