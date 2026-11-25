Sei piccoli roll da intingere nella salsa, proprio come i maki giapponesi. L’idea arriva da una gelateria del quartiere Portuense e promette di sorprendere gli amanti del gelato.

E se al posto del sushi ci fosse il gelato? A Roma c’è chi ha pensato di trasformare questa idea in un dessert tutto da provare. Si chiama GELAMAKI ed è la nuova golosa invenzione di Gelasio, gelateria artigianale di via Portuense che ha deciso di dare al semifreddo una forma decisamente insolita: quella dei classici roll giapponesi.

Dimenticate coppette, coni e le tradizionali torte gelato. Qui si mangia con le bacchette, si intinge ogni boccone nella salsa e, proprio come accade con il sushi, si può condividere con gli amici. La confezione contiene sei roll, serviti in un contenitore da sushi e accompagnati da una salsa a scelta.

Un’idea originale per concludere una cena, organizzare una merenda diversa dal solito o semplicemente concedersi una pausa golosa passeggiando per Roma. E perché no, anche per presentarsi a casa di amici con un dessert decisamente fuori dagli schemi.

GELAMAKI, com’è fatto il gelato che sembra sushi?

La particolarità di GELAMAKI non è soltanto la forma. Ogni roll è composto da tre strati di golosità: un morbido biscotto esterno, uno strato di semifreddo e un cuore di gelato. Un incontro di consistenze che reinterpreta un dessert tradizionale in una veste completamente nuova.

Per il debutto sono state pensate quattro varianti, con abbinamenti che strizzano l’occhio ai gusti più amati: Amarena e nocciola, Cioccolato e caramello, Pistacchio e nocciola e Tiramisù, per chi non vuole rinunciare a uno dei grandi classici italiani.

A rendere ancora più sfiziosa l’esperienza ci sono sei salse da utilizzare per intingere i roll: caramello, fragola, Esotika (con cocco, mango e passion fruit), zabaione, gianduia e cioccolato bianco.

Senza glutine e con pochi zuccheri aggiunti

Dietro questa curiosa novità c’è la filosofia di Gelasio, giovane gelateria artigianale guidata da Valerio Gaveglia e Lorena Zeppadoro, che punta su ingredienti naturali e attenzione alla qualità delle materie prime.

Tutti i GELAMAKI sono senza glutine e hanno un contenuto particolarmente basso di zuccheri aggiunti. Tre delle quattro varianti sono inoltre senza lattosio. Anche le salse prevedono alternative adatte a chi deve evitare questo ingrediente: caramello, fragola, Esotika e zabaione sono senza lattosio, mentre gianduia e cioccolato bianco lo contengono.

Una ricerca che segue il percorso della gelateria, già premiata con i Due Coni del Gambero Rosso, e che punta a valorizzare il sapore degli ingredienti senza eccedere con gli zuccheri.

Quanto costano e dove provare i GELAMAKI a Roma

La novità è disponibile da Gelasio, in via Portuense 727 f/g, nel quartiere Portuense.

Il prezzo di lancio è di 6,90 euro per una confezione che comprende sei roll GELAMAKI, una salsa a scelta e le bacchette. Insomma, tutto il necessario per trasformare una pausa gelato in una piccola esperienza in stile giapponese.

La gelateria è aperta tutti i giorni: dalla domenica al giovedì dalle 12 alle 24, mentre il venerdì e il sabato dalle 11 alle 00:30.

Per chi è curioso di assaggiare il gelato in una veste inedita, questa potrebbe essere una delle novità più particolari da provare a Roma.