A Roma i biscotti diventano messaggi d’amore

Tutto nasce dal lavoro e dall'intuizione dell'imprenditrice Laura Raccah che, grazie alla sua competenza nel mondo dolciario, è riuscita a realizzare un concept di pasticceria industriale dedicata esclusivamente ai biscotti "buoni, diversi, da assaporare nella loro completezza e unicità".

Per San Valentino, l’urban factory romana Mondo di Laura ha studiato tre proposte diverse di biscotti decorati, dedicate agli innamorati.

Chi desidera una dichiarazione d’amore forte e chiara può scegliere il biscotto cuore rosso classico con scritto Ti amo; chi non si vuole ancora esporre può optare per il cuore bianco con la scritta Ti voglio bene. Chi vuole giocare con i messaggi in codice, può scegliere il tris di biscotti con forme e colori diversi legati all’amore.

I biscotti della linea Gleys del Mondo di Laura – a base frolla, decorati a mano con coloranti naturali estratti da frutta e verdura – si possono trovare presso i negozi Eataly, nei supermercati romani di qualità, sullo shop on line www.mondodilaura.com, o direttamente nel punto vendita dell’azienda di via Tiburtina.

La sede produttiva si trova, infatti, in un quartiere urbanistico di Roma, vicino San Lorenzo, in uno spazio di 500 mq dedicato alla produzione di tutta la gamma di biscotti. Una vera e propria fabbrica dolciaria nel centro della città.

Ispirandosi alla street art tipica di San Lorenzo, l’esterno dell’azienda del Mondo di Laura è caratterizzato da un colorato e vivace murales raffigurante l’albero di cacao, le api e i fiori alla vaniglia, immagini che evocano un dolce mondo tutto da scoprire e gustare.