A Roma c’è un nuovo posto dove è praticamente impossibile stare fermi. A Piazza Mancini ha aperto SUPERJUMP Circus Edition, un gigantesco “bouncy world” da oltre 2mila metri quadrati fatto di gonfiabili, ostacoli, tunnel e scivoli giganti pensato per bambini… ma anche per adulti con voglia di tornare piccoli per qualche ora.

Il nuovo spazio firmato Lux Entertainment trasforma l’area di via Martino Longhi 3, in zona Flaminio, in una specie di luna park coloratissimo dove saltare, correre, arrampicarsi e sfidare gli amici tra percorsi e prove fisiche.

L’idea è quella di creare un’esperienza condivisa per tutta la famiglia, lontana dagli schermi e tutta da vivere “in movimento”. E infatti SUPERJUMP non è il classico playground temporaneo: il percorso è stato progettato come un vero universo immersivo da esplorare senza fretta.

Tre le aree principali del parco.

La Area Kids è dedicata ai più piccoli, dai 3 ai 6 anni, con percorsi morbidi e super colorati pensati per giocare in sicurezza.

Poi c’è la Area Young, il regno dell’adrenalina, con ostacoli, salti, pareti da scalare e sfide fisiche dove mettersi alla prova tra cadute, risate e rincorse.

E dopo tutta questa attività arriva il momento della pausa al Circus Bar, l’area food a tema con tanti posti a sedere dove recuperare energie prima di tornare a saltare.

SUPERJUMP Circus Edition è il primo capitolo di un nuovo format itinerante che punta a portare in Italia esperienze sempre più grandi e immersive dedicate all’intrattenimento dal vivo.

Info utili

📍 Via Martino Longhi 3 – Piazza Mancini, Roma

📅 Aperto dal 15 maggio 2026

Per informazioni: SUPERJUMP Circus Edition