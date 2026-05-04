Il profumo della brace incontra quello del luppolo in un nuovo format destinato a far parlare gli amanti del gusto. Il 14 maggio 2026, a Mammò Trastevere, prende il via BBQ & BREW AFFAIR, progetto firmato Birra del Borgo che celebra l’incontro tra birra artigianale e cucina BBQ contemporanea.

Si parte da Roma con una serata che promette molto più di una semplice degustazione: un vero percorso gastronomico costruito attorno al concetto di “match perfetto”. Qui la birra non è un accompagnamento, ma il punto di partenza. Ogni piatto nasce per dialogare con una specifica etichetta, creando abbinamenti studiati per esaltare sapori, consistenze e aromi.

Dalle 17:00 alle 20:00 si apre con un aperitivo informale ma già significativo: fritti croccanti abbinati a Lisa, birra fresca e scorrevole pensata per pulire il palato e valorizzare ogni morso.

Dalle 20:00 in poi si entra nel vivo con i panini iconici di Mammò: dal brisket accompagnato dalla Ducale, al pastrami con la Duchessa, fino al pulled pork esaltato dalla Maledetta. Non manca l’opzione vegetale, con il panino Beyond in pairing con la Saracena, né il piatto misto BBQ pensato per chi vuole provare tutto.

A rendere l’esperienza ancora più speciale, una selezione esclusiva di birre fuori catalogo firmate Birra del Borgo, disponibili solo durante l’evento: vere chicche per appassionati e curiosi.

Questo primo appuntamento è solo l’inizio. Il format proseguirà infatti il 13 giugno a Borgorose, casa del birrificio, dove sarà Mammò a portare il proprio BBQ tra le botti e gli impianti di produzione, arricchendo l’esperienza con approfondimenti sul mondo brassicolo.

BBQ & BREW AFFAIR si presenta così come un progetto che va oltre la semplice cena: un racconto contemporaneo fatto di territorio, ricerca e abbinamenti pensati per essere immediati ma memorabili. Un appuntamento da segnare per chi ama scoprire nuovi modi di vivere la tavola.

Contatti

Birra del Borgo Srl

Loc. Piana di Spedino snc – 02021 Borgorose (RI)

Tel: 0746 31287

info@birradelborgo.it

www.birradelborgo.it