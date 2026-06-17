Il Borgo di Ostia Antica è un suggestivo villaggio fortificato d’epoca medievale e rinascimentale, nato per difendere la popolazione dalle storiche incursioni saracene. Al suo centro svetta il Castello di Giulio II, capolavoro di architettura militare che perse la sua funzione doganale dopo la deviazione del Tevere nel 1557

Quando si pensa a Ostia Antica, la mente corre immediatamente alla grandiosità del suo celebre Parco Archeologico, una delle testimonianze di epoca romana più grandi e intatte al mondo. Eppure, a pochissimi passi dalle vestigia imperiali, si nasconde un gioiello d’epoca medievale e rinascimentale capace di lasciare il visitatore senza fiato: un borgo fortificato, dominato dall’imponente profilo del Castello di Giulio II.

Questo piccolo angolo di Roma, dove il tempo sembra essersi fermato, rappresenta una deviazione imperdibile per chiunque desideri scoprire la storia millenaria della Capitale fuori dai circuiti turistici più affollati.

Le origini: da Gregoriopoli al Borgo Rinascimentale

Le radici del borgo risalgono al IX secolo d.C., quando Papa Gregorio IV decise di fondare una cittadella fortificata — battezzata in suo onore Gregoriopoli — per offrire un rifugio sicuro alla popolazione locale, costantemente minacciata dalle drammatiche incursioni dei Saraceni.

Nel corso dei secoli, l’originario avamposto medievale crebbe d’importanza. L’area, situata in una posizione strategica lungo un’importante ansa che il fiume Tevere disegnava all’epoca, divenne il principale centro di controllo dei traffici commerciali fluviali e la porta d’accesso delle merci dirette a Roma, oltre che un presidio fondamentale per la vicina e redditizia estrazione del sale.

Il Castello di Giulio II: capolavoro di architettura militare

Il vero salto monumentale avvenne alla fine del XV secolo. Tra il 1483 e il 1486, l’allora cardinale Giuliano della Rovere e vescovo della diocesi locale, commissionò l’ampliamento della preesistente torre d’avvistamento per trasformarla in una fortezza d’avanguardia.

Il progetto fu affidato al celebre architetto Baccio Pontelli. Il risultato è un superbo e precoce esempio di architettura militare rinascimentale, concepito appositamente come “rocca di transizione”. Le sue spesse mura in mattoni, la pianta triangolare e il maestoso mastio centrale circondato da un fossato non dovevano solo resistere alle armi d’assedio tradizionali, ma erano progettate per attutire e rispondere ai colpi delle prime, temibili armi da fuoco della prima modernità.

All’interno, il castello riserva grandi sorprese artistiche: lo scalone monumentale è decorato da splendidi affreschi di scuola romana policroma attribuiti alla bottega di Baldassarre Peruzzi, ispirati al mito di Ercole, che testimoniano come la fortezza non fosse solo una struttura difensiva e doganale, ma anche una sontuosa residenza papale.

Il Tevere traditore e la decadenza

La fortuna strategica del complesso subì un colpo d’arresto fatale nel 1557. In quell’anno, una spaventosa e storica inondazione del Tevere deviò bruscamente il corso del fiume, allontanandolo dal letto che costeggiava la fortezza. Privato del suo sbocco fluviale diretto, il Castello perse istantaneamente la sua funzione di dazio e dogana.

Ne conseguì un lento ma inesorabile declino dell’intera area. Nell’Ottocento, sotto i pontificati di Pio VII e Pio IX, la rocca cambiò drasticamente destinazione d’uso, venendo trasformata in una prigione. Paradossalmente, proprio i prigionieri ai lavori forzati qui reclusi furono impiegati per avviare i primissimi scavi archeologici sistematici che riportarono alla luce la vicina Ostia romana.

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Atmosfere senza tempo: cosa vedere nel Borgo oggi

Oggi, varcare la monumentale porta d’accesso del Borgo di Ostia Antica significa entrare in una dimensione intima e fiabesca. Le dimensioni sono raccolte, quasi intime, racchiuse entro le originarie e possenti mura perimetrali. Passeggiando lungo i vicoli acciottolati e ammirando le graziose case coloniche a schiera dipinte nei caldi toni del pastello e dell’ocra, si avverte un senso di pace assoluta.

Il cuore pulsante del borgo è Piazza Umberto I, sulla quale si affaccia la splendida Basilica di Sant’Aurea. Ricostruita sempre nel XV secolo su disegno di Baccio Pontelli, la chiesa sorge sul sito dove, secondo la tradizione, fu sepolta la giovane martire Aurea, patrona di Ostia. La facciata rinascimentale in mattoni caldi introduce a un interno luminoso che custodisce frammenti storici e un’atmosfera spirituale densa di memoria.

Consigli per la visita

Il Borgo e il Castello di Giulio II rappresentano la perfetta estensione di una giornata passata alla scoperta degli scavi romani, oppure una gita fuori porta ideale a meno di un’ora dal centro di Roma.

Come arrivare: È facilmente raggiungibile da Roma con il trenino della linea ferrovia Roma-Lido (partenza dalla stazione di Porta San Paolo/Piramide), scendendo alla fermata “Ostia Antica” e attraversando il ponte pedonale. In auto, è sufficiente percorrere la Via Ostiense o la Via del Mare.

È facilmente raggiungibile da Roma con il trenino della linea ferrovia Roma-Lido (partenza dalla stazione di Porta San Paolo/Piramide), scendendo alla fermata “Ostia Antica” e attraversando il ponte pedonale. In auto, è sufficiente percorrere la Via Ostiense o la Via del Mare. Esperienze: Perdersi tra le sue strade silenziose nel tardo pomeriggio, quando la luce del tramonto accende i mattoni della rocca, regala scatti fotografici indimenticabili. All’interno del borgo si trovano inoltre piccoli ristoranti e trattorie tipiche dove assaporare la cucina romana prima di ripartire.

Il Borgo di Ostia Antica è la testimonianza di come il territorio romano non smetta mai di stupire, offrendo, a pochi metri dall’archeologia imperiale, una splendida e inaspettata favola rinascimentale.

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