E se quell’armadio che non serve più, una sedia o un elettrodomestico ancora funzionante potessero diventare utili a qualcuno che abita a pochi passi da casa? A Roma arriva Yattapick, la piattaforma che mette in contatto chi vuole liberarsi di oggetti ancora utilizzabili e chi è interessato a riceverli gratuitamente.

Dopo Milano, Londra e New York, il servizio è ora attivo anche nella Capitale. L’idea è semplice: trasformare il classico «te lo regalo se vieni a prenderlo» in uno strumento digitale più organizzato, dove non si vende e non si compra nulla. Nessuna trattativa economica, nessuna commissione e nessun abbonamento: gli oggetti vengono regalati e il ritiro avviene direttamente tra le persone.

Come funziona Yattapick: una mappa degli oggetti da ritirare gratis

Il funzionamento ricorda quello di un sito di annunci, ma con una differenza fondamentale: tutto è gratuito. Chi ha qualcosa da regalare può pubblicare un annuncio, mentre chi cerca un oggetto può esplorare la mappa e individuare ciò che si trova nelle vicinanze.

La piattaforma permette di effettuare ricerche per parola, categoria e condizioni dell’oggetto. È inoltre possibile attivare notifiche per ricevere un avviso quando viene pubblicato qualcosa che corrisponde a ciò che si sta cercando.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la gestione delle richieste. Quando più persone sono interessate allo stesso oggetto, le richieste vengono ordinate in base al momento in cui sono arrivate. Chi regala può così gestire le candidature senza dover seguire interminabili discussioni pubbliche.

È previsto anche un limite di dieci richieste contemporanee per utente, pensato per evitare prenotazioni poco serie. Una volta conclusa la consegna, basta premere un pulsante per chiudere l’annuncio, che scompare dalla piattaforma.

Non solo gruppi Facebook: cosa cambia?

Il meccanismo del regalo tra privati non è una novità. A Roma, come in molte altre città, esistono già gruppi Facebook dedicati al cosiddetto «te lo regalo se vieni a prenderlo». Il problema è che spesso le informazioni si perdono tra commenti, messaggi e richieste di disponibilità che continuano ad arrivare anche quando un oggetto è stato già consegnato.

Yattapick prova a risolvere proprio queste difficoltà: la mappa permette di capire quanto sia vicino un oggetto, la coda delle richieste evita discussioni su chi sia arrivato prima e la chiusura dell’annuncio impedisce che continuino ad arrivare domande su qualcosa che non è più disponibile.

C’è anche un’attenzione alla privacy: l’indirizzo esatto di chi regala non viene mostrato pubblicamente e il punto visualizzato sulla mappa è spostato di circa 300 metri. La piattaforma prevede inoltre recensioni tra utenti e un sistema di moderazione per contrastare comportamenti scorretti o richieste di denaro.

Yattapick è arrivato a Roma: come iscriversi

Il servizio è attivo nella Capitale da meno di un mese e si trova ancora nella fase iniziale. Per questo motivo non sono ancora disponibili dati significativi sul numero di iscritti, sugli oggetti regalati o sui quartieri in cui la piattaforma sta riscuotendo maggiore interesse.

L’obiettivo è far crescere progressivamente una rete di persone che scelgono di condividere ciò che non utilizzano più, evitando che oggetti ancora in buono stato finiscano inutilmente tra i rifiuti.

Per scoprire gli annunci, pubblicare un oggetto da regalare o cercare qualcosa di cui si ha bisogno, è possibile visitare il sito ufficiale: yattapick.com/it/roma.

Un modo semplice per rimettere in circolo ciò che non serve più a qualcuno e che potrebbe invece essere utile a un vicino di casa.