Dal 19 al 21 giugno Parco Appio ospita il festival dedicato alle cotture Low & Slow: brisket, ribs, pastrami e specialità alla brace in un’atmosfera all’aperto

Se amate il barbecue americano e le lunghe cotture affumicate, questo è uno degli appuntamenti da non perdere nel weekend romano. Dal 19 al 21 giugno 2026, Parco Appio ospita Allegna, il festival dedicato alla cultura del BBQ Low & Slow, tre serate tra sapori autentici, musica, convivialità e relax nel verde.

L’evento prende vita all’interno di uno dei luoghi più frequentati dell’estate romana: Parco Appio, l’area verde di 12mila metri quadrati situata tra il Parco Archeologico dell’Appia Antica e la Valle della Caffarella, che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Ma Allegna non sarà soltanto un festival gastronomico. L’idea è quella di portare a Roma la vera filosofia del barbecue americano: prendersi il proprio tempo, condividere il cibo e vivere un’esperienza all’aria aperta senza fretta.

Cosa si mangia ad Allegna

Protagoniste assolute saranno le preparazioni simbolo della tradizione pitmaster statunitense:

Pastrami affumicato e speziato

Brisket di manzo cotto per ore a bassa temperatura

Ribs, le celebri costine in stile americano

Il tutto servito con contorni tipici come coleslaw salad, fritti speciali e altri side dishes pensati per completare l’esperienza.

Non mancheranno poi le proposte dedicate agli amanti della brace italiana, con:

bistecca di manzo

arrosticini

salsiccia

braciola di collo di maiale

fagioli rossi

patate al forno e fritte

crocchette di pulled pork

Per l’occasione la pizzeria L’Elementare presenterà anche una pizza speciale, la “Mirko Meet USA”, preparata con pastrami, lattuga croccante, pickles, cipolla marinata e maionese alle alici e lime.

Lo spettacolo delle grandi carni cotte a vista

Uno dei momenti più attesi sarà la cottura live sul grande braciere Ofyr curata dal Gruppo Galli, partner ufficiale dell’evento.

Sul fuoco arriveranno alcuni tagli premium della linea Sakura:

Rib Eye

Porter House

Picanha

Una vera e propria dimostrazione dal vivo che trasformerà la preparazione della carne in spettacolo, permettendo al pubblico di osservare tecniche, tempi e segreti delle cotture alla brace.

Birre artigianali, cocktail e musica all’aperto

Ad accompagnare il menu ci saranno American IPA alla spina, una selezione di vini scelti per gli abbinamenti e due cocktail speciali firmati Bar Bello.

Il tutto nell’atmosfera rilassata che da anni caratterizza Parco Appio: sdraio, spazi verdi, musica e socialità in uno dei luoghi simbolo dell’estate capitolina.

Informazioni utili

Allegna – Festival romano dell’American BBQ

📅 Date: 19, 20 e 21 giugno 2026

🕒 Orario: dalle 18:30 alle 23:30

📍 Dove: Parco Appio, Via dell’Almone 105, Roma

📞 Informazioni e prenotazioni: +39 371 1442214

🌐 Prenotazione consigliata tramite il sito ufficiale di Parco Appio.

Tre serate dedicate al culto della brace, alle cotture lente e alla convivialità: un’occasione perfetta per chi vuole trascorrere una serata estiva diversa dal solito senza allontanarsi dalla città.