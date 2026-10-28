Il 30 ottobre inaugura in piazzale Tiburtino 9 un nuovo spazio che unisce enoteca da asporto, showroom, studio audio e agenzia creativa. In programma degustazioni, mostre e appuntamenti musicali, a partire da un evento dedicato ai sidri norvegesi e alla storia del black metal.

Vini artigianali, sidri nordici, caffè specialty, vinili e musica: a San Lorenzo apre Bottega SuperNaturale, un nuovo spazio che mette insieme prodotti selezionati, creatività e occasioni di incontro. L’inaugurazione è in programma venerdì 30 ottobre 2026, dalle 17 alle 21, in piazzale Tiburtino 9, con un progetto che va oltre la tradizionale enoteca e punta a diventare un punto di riferimento per chi ama scoprire nuove realtà e contaminazioni culturali.

La Bottega è la nuova casa di SuperNaturale, realtà nata nel 2021 e attiva nella distribuzione di vini e prodotti selezionati secondo criteri etici e sostenibili, oltre che nella comunicazione. Il nuovo spazio riunisce diverse attività: dalla vendita di bottiglie allo showroom, dall’agenzia di comunicazione allo studio di produzione audio, fino all’organizzazione di eventi culturali.

L’idea è quella di creare un luogo in cui produttori, artisti, professionisti e pubblico possano incontrarsi, condividere interessi e scoprire progetti differenti.

Bottega SuperNaturale: cosa si trova nel nuovo spazio a San Lorenzo

La Bottega si sviluppa su circa 80 metri quadrati e comprende un’area di accoglienza, una zona espositiva, un magazzino e Stage Dive, lo studio dedicato alla produzione audio. Al centro degli ambienti c’è un tavolo sociale, pensato come punto di incontro e condivisione.

Il progetto nasce dall’esperienza di Andrea Romeo e Manlio Massimetti, soci di SuperNaturale, che dopo anni trascorsi a organizzare eventi, degustazioni e feste negli spazi dei propri clienti hanno deciso di aprire una sede che raccogliesse tutte le anime della loro attività.

Il manifesto della Bottega sintetizza questa filosofia con una frase: «I vini, come tutto ciò che trovate qui, sono solo un pretesto». Le bottiglie diventano così il punto di partenza per esplorare anche altri mondi, tra musica, illustrazione, abbigliamento, vinili e progetti editoriali.

La scelta di San Lorenzo non è casuale. I fondatori raccontano di aver vissuto e frequentato il quartiere fin da giovani e di riconoscervi oggi un nuovo fermento creativo, alimentato anche dalla presenza di realtà con cui condividono interessi e collaborazioni.

Vini artigianali e sidri norvegesi: quasi 200 etichette da scoprire

Il cuore della Bottega è l’enoteca da asporto, pensata come un’estensione fisica dello shop online di SuperNaturale. Chi vive a Roma può ritirare direttamente in sede gli ordini effettuati sul web oppure scegliere le bottiglie sul posto, con la possibilità di conoscere meglio i produttori e le storie che accompagnano ogni etichetta.

La selezione comprende quasi 200 etichette di oltre 40 produttori di vino e sidro, provenienti da Italia, Francia, Slovenia, Austria, Germania, Serbia, Spagna e Norvegia.

La ricerca si concentra su realtà attente alle condizioni di lavoro e alle pratiche adottate in vigna e in cantina, con l’obiettivo di far conoscere produzioni che seguono un approccio etico e sostenibile.

Tra le particolarità dell’offerta ci sono i sidri norvegesi, sui quali SuperNaturale ha avviato un’attività specifica di ricerca e importazione. Accanto alle bottiglie trovano spazio il merchandising e i progetti editoriali sviluppati negli anni, oltre al caffè in grani selezionato e tostato in collaborazione con Fax Factory, realtà specializzata nel caffè di qualità con sede al Pigneto.

Degustazioni, mostre e musica: gli eventi in programma

Bottega SuperNaturale non sarà soltanto un punto vendita, ma anche uno spazio dedicato a iniziative che mettono in dialogo bevande, arte e musica. L’intenzione dei fondatori è organizzare appuntamenti mensili con degustazioni, mostre fotografiche, piccoli concerti e incontri con i produttori.

Il primo evento annunciato per novembre si intitola True Norwegian Sideri e sarà dedicato ai sidri norvegesi e alla storia del black metal del Nord Europa. Un accostamento che rispecchia lo spirito del progetto: partire da un prodotto per esplorarne il contesto culturale, le connessioni e le storie meno conosciute.

La musica avrà un ruolo importante anche grazie a Stage Dive, lo studio di produzione audio ospitato negli stessi locali, mentre lo spazio espositivo permetterà di accogliere progetti visivi e iniziative creative.

L’obiettivo è fare della Bottega un luogo in cui la scoperta di un vino o di un sidro possa trasformarsi nell’occasione per conoscere un artista, ascoltare nuova musica o partecipare a un evento.

Bottega SuperNaturale a Roma: indirizzo e orari

L’inaugurazione è prevista per venerdì 30 ottobre 2026, dalle 17 alle 21.

Indirizzo: piazzale Tiburtino 9, quartiere San Lorenzo, Roma.

piazzale Tiburtino 9, quartiere San Lorenzo, Roma. Orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 11 alle 21; lunedì dalle 11 alle 16.

dal martedì al sabato dalle 11 alle 21; lunedì dalle 11 alle 16. Cosa trovare: vini e sidri da asporto, caffè in grani, merchandising, showroom, studio di produzione audio ed eventi culturali.

Con questa nuova apertura, San Lorenzo si arricchisce di uno spazio che unisce commercio indipendente e produzione culturale, mettendo al centro non soltanto i prodotti, ma anche le persone, le idee e le connessioni che possono nascere intorno a una bottiglia, a un disco o a un incontro.

Contatti

Bottega SuperNaturale

Piazzale Tiburtino, 9

3396405755