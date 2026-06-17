A Roma, presso il Love Bar a Ponte Milvio, è scoppiata la mania della Wedding Machine, un totem automatico che celebra “matrimoni per gioco” in appena tre minuti.

L’installazione, ideata dalla ventiseienne Gaenette Raimo come evoluzione digitale dei lucchetti d’amore, ha registrato un successo virale immediato.

In sole due settimane dal lancio, sono infatti già più di mille le persone che hanno utilizzato la macchina per scambiarsi promesse e anelli.

C’è chi la definisce una piccola Las Vegas all’ombra del Cupolone e chi, invece, la vede come l’evoluzione digitale dei vecchi lucchetti di Moccia. La realtà è che a Roma è scoppiata una nuova, bizzarra tendenza romantica: si chiama Wedding Machine ed è un totem automatico capace di celebrare un matrimonio in appena tre minuti.

L’installazione ha trovato casa all’interno del Love Bar a Ponte Milvio, una scelta tutt’altro che casuale. «È il simbolo romano delle promesse d’amore», spiega la giovanissima ideatrice del progetto, la 26enne Gaenette Raimo. E i numeri le stanno dando ragione: in appena due settimane dal lancio, sono già più di mille le persone che hanno deciso di sfidare la timidezza e infilare le monete per dirsi il fatidico “sì”.

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Come funziona il matrimonio a gettone

Il meccanismo è immediato, pensato per una generazione abituata alla velocità dei social. Ci si avvicina al totem bianco e rosa, si inseriscono i nomi sul display e un avatar digitale guida i due partner attraverso i passaggi della cerimonia. Non serve portare nulla da casa: pagando una tariffa di 15 euro, la macchina eroga direttamente due fedi e stampa un certificato personalizzato.

Sull’attestato si legge un messaggio ironico e al tempo stesso dolce: “Siete ufficialmente sposati… per gioco. E siete invitati a custodire questo certificato come ricordo di un atto romantico e un po’ folle”.

Tra romanticismo e “amore liquido”

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel dibattito sociologico sull’approccio delle nuove generazioni alle relazioni, spesso descritte come liquide e restie ai vincoli burocratici o religiosi a lungo termine. Eppure, la fila davanti al totem dimostra che la voglia di viversi un momento speciale non è svanita, ha solo cambiato forma.

«Sì, è un’unione simbolica, ma non per questo priva di emozione – precisa Gaenette Raimo –. Il nostro obiettivo era regalare un momento che fosse davvero magico. L’idea mi è venuta pensando a una celebrazione dell’amore universale che fosse pop e accessibile, veloce quasi come scattarsi una fotografia».

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Un fenomeno pronto a conquistare l’Italia

Davanti alla Wedding Machine si incrociano le storie più disparate: fidanzati storici che vogliono fare una prova generale, turisti divertiti, ma anche amici storici che si giurano fedeltà platonica tra le risate. C’è chi si sposa in pieno giorno e chi aspetta che i tavoli del bar si svuotino a tarda notte per scambiarsi gli anelli lontano da sguardi indiscreti.

Il successo travolgente su TikTok e Instagram sta spingendo il progetto ben oltre i confini della Capitale. I piani per il futuro sono infatti quelli di una vera e propria rete nazionale del romanticismo fast-food. «Il mio sogno – conclude l’ideatrice – è che le persone possano dire: mi sono sposata a Roma. Poi a Napoli. Poi a Milano. E così via, all’infinito».

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