Dal 26 febbraio al 29 marzo, Palazzo Esposizioni Roma rende omaggio a uno dei più grandi maestri della storia del cinema con FRITZ LANG 50, una retrospettiva dedicata al celebre regista nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Per un mese, la Sala Cinema del Palazzo ospita un ricco programma di proiezioni che ripercorre l’opera di Fritz Lang, autore visionario capace di influenzare in modo profondo il cinema moderno, dal noir al thriller, dalla fantascienza al cinema espressionista.

Il percorso prende avvio con il restauro di Metropolis, capolavoro assoluto del cinema muto e grande classico distopico ambientato proprio nel 2026, un futuro immaginato da Lang quasi cento anni fa e oggi sorprendentemente attuale. Un’opera pionieristica che ha segnato l’immaginario collettivo e continua a dialogare con il presente.

In programma ci sono ventidue film, tra cui titoli imprescindibili come Il dottor Mabuse, Il grande caldo, M – Il mostro di Düsseldorf e La donna del ritratto, che raccontano l’evoluzione artistica di Lang e la sua straordinaria capacità di indagare il lato oscuro della società, il tema del controllo, della colpa e dell’identità.

FRITZ LANG 50 rappresenta un’occasione unica per riscoprire sul grande schermo un cinema radicale e innovativo, capace di coniugare sperimentazione visiva e profondità narrativa, e per avvicinarsi all’opera di un autore che ha attraversato epoche, linguaggi e continenti lasciando un’impronta indelebile nella storia del cinema.

La rassegna è curata da Palazzo Esposizioni Roma e La Farfalla sul Mirino ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, in collaborazione con il Goethe-Institut Rom e il Forum Austriaco di Cultura Roma, con il contributo di importanti istituzioni cinematografiche internazionali.

Un mese di cinema d’autore per celebrare un gigante del Novecento e riscoprire, in sala, la forza visionaria delle sue immagini.



Maggiori info: https://www.palazzoesposizioniroma.it/