Alcuni dei TikToker italiani più seguiti si danno appuntamento al Parco il 30 settembre!

Oltre 80 influencer, con un seguito di decine di milioni di follower tra Instagram e TikTok, il 30 settembre saranno a MagicLand per la convention di Cfactor, una delle agenzie più importanti d’Italia legata al mondo degli influencer.

La convention (che sarà chiusa al pubblico), si terrà in mattinata presso il Gran Teatro Alberto Sordi, dove gli influencer si confronteranno su temi come la creatività, il successo online e le opportunità offerte dai social media.

Nel pomeriggio – alle 16:30 – si terrà,sempre al Gran Teatro Alberto Sordi, il Meet&Greet pubblico/influencer, durante il quale i creator incontreranno i loro fan, scattando foto e firmando autografi.

Tra i talent più seguiti e amati che saranno presenti figurano:

· Matteo Alviani, meglio conosciuto come Il Dexter, chimico e divulgatore scientifico che ha conquistato il pubblico con i suoi video sulla chimica dei prodotti di uso comune;

· Lapitonz, comica e attrice, che si rivolge ai bambini con i suoi contenuti divertenti e creativi;

· Mattenry.raw (Matteo Enrico), noto per i suoi video in cui smaschera le fake news.

Tra gli altri anche FakebaDrammeh (@il_fake), Dan Dieng (@dan__top), Daniele Gentile, Ludovica Frati, MoncefSatori, Guendalina Polce (@wendzy), Francesco La Piana (@ciccio_usa), Andrea Troia (@andrew.trotro), Silvia Botticelli, Katiana Vilella (@k4tyv), Ginevra Panci (@isthatgin), Leonardo Giontella (@leonardo.gio), per citare solo quelli con più di mezzo milione di follower.

Questo InfluencerDay è un’occasione unica per gli ospiti di MagicLand di incontrare in un contesto informale e divertente i loro influencer preferiti e per scoprire le ultime novità sul mondo di TikTok, che in Italia conta oltre 20 milioni di utenti attivi.

La scelta di MagicLand di ospitare la convention di TikToker organizzata da CFactor non è casuale. Il parco, infatti, è un luogo di divertimento e aggregazione che si rivolge principalmente a un pubblico giovane, proprio come gli influencer che prenderanno parte all’evento. MagicLand, inoltre, dispone di spazi attrezzati e attrazioni che permetteranno agli influencer di confrontarsi e di creare contenuti simpatici e divertenti.