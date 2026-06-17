Il borgo medievale di Norma, gioiello panoramico arroccato sui Monti Lepini nel Lazio, lancia il progetto “Discover Norma”. L’obiettivo del Comune è chiaro: contrastare lo spopolamento e far rinascere il centro storico offrendo case a un prezzo simbolico

Il fascino senza tempo dei borghi italiani sta combattendo una battaglia silenziosa. Sempre più residenti scelgono di migrare verso le grandi città, attratti da maggiori opportunità e servizi più accessibili. Ma se da un lato gli esperti ricordano che la vera svolta arriverebbe dal potenziamento delle infrastrutture di base, dall’altro i Comuni non restano a guardare.

La risposta più concreta è senza dubbio il progetto “Case a 1 euro”. Dopo il recente annuncio del coinvolgimento di Caltanissetta, in Sicilia la mappa di questa rivoluzione immobiliare si arricchisce di una nuova, spettacolare tappa laziale: Norma.

“Discover Norma”: tra turismo e residenzialità

Arroccato sui Monti Lepini e affacciato come una terrazza naturale sulla Pianura Pontina, il borgo medievale di Norma (in provincia di Latina) gode di una delle posizioni più panoramiche dell’intera regione. Ma Norma non è solo panorama: è un concentrato di storia antica legato a doppio filo alla vicina città romana di Norba, alle antiche faide feudali e alle grandi famiglie aristocratiche che ne hanno segnato il destino.

Oggi, per evitare che questo immenso patrimonio di vicoli in pietra, tradizioni e attrazioni uniche – come il Parco Archeologico di Norba o il celebre Museo del Cioccolato – vada perduto, la comunità ha deciso di reagire.

Il sindaco Andrea dell’Omo ha lanciato ufficialmente l’iniziativa “Discover Norma”. L’obiettivo? Recuperare gli immobili abbandonati o inutilizzati del centro storico, trasformandoli in esche per nuovi residenti e investitori. Secondo il primo cittadino, la chiave per la rinascita del borgo sta proprio nel perfetto equilibrio tra lo sviluppo turistico e il ripopolamento residenziale.

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Acquistare a 1 euro: le regole del gioco

Comprare una casa al prezzo di un caffè è una scommessa entusiasmante, ma richiede serietà. Il Comune di Norma agisce come promotore e garante dell’operazione, ma chi acquista deve sottostare a una serie di impegni precisi per garantire la riuscita del progetto. L’acquirente deve presentare un progetto di restauro solido e fattibile, dimostrando la reale volontà di recuperare l’immobile.

Il prezzo di 1 euro è simbolico. Tutte le spese notarili, di registrazione, voltura e accatastamento restano a carico di chi compra. Inoltre è obbligatorio comunicare l’inizio e la fine dei lavori, rispettando rigorosamente le scadenze pattuite al momento dell’acquisto. Per tutelare il Comune, l’acquirente deve versare una cauzione (sotto forma di polizza fideiussoria) che varia tra i 1.000 e i 5.000 euro, la quale verrà interamente restituita al termine dei lavori.

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Norma lancia così il suo guanto di sfida allo spopolamento, scommettendo sul futuro dei suoi vicoli di pietra e sulla voglia di molti di ricominciare da una vita a misura d’uomo.

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