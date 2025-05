Un appuntamento storico per il tennis italiano: Jasmine Paolini scende in campo oggi, sabato 17 maggio, per affrontare Coco Gauff nella finale femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2025.

Leggi anche: — Montepremi Atp Roma 2025: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis

Un match dal sapore speciale, che potrebbe riportare il tricolore sul gradino più alto del podio 40 anni dopo l’ultima vittoria italiana nel torneo.

Quando si gioca Paolini-Gauff

La finale WTA tra Paolini e Gauff si giocherà oggi, sabato 17 maggio, a partire dalle ore 17:00, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma.

Dove vedere Paolini-Gauff in TV e streaming

L’incontro sarà visibile in diretta TV in chiaro su SuperTennis TV, al canale 64 del digitale terrestre, e anche in streaming gratuito su SuperTennix (accesso libero per tesserati FITP).

Per gli abbonati, sarà possibile seguire il match anche su Sky Sport, con visione in streaming su Sky Go e NOW TV.

Una sfida da record

Paolini, attuale numero 5 del mondo, arriva a questa finale dopo una grande vittoria su Peyton Stearns (7-5, 6-1), mentre la statunitense Coco Gauff, numero 2 del ranking, ha superato in tre set la cinese Zheng. I precedenti tra le due sono favorevoli a Gauff (2-1), ma proprio l’ultimo incrocio, avvenuto ad aprile 2025 nei quarti a Stoccarda, ha visto trionfare l’azzurra.

L’ultima italiana a raggiungere la finale a Roma fu Sara Errani nel 2014, ma non si vede una vittoria italiana dal 1985, quando a trionfare fu Raffaella Reggi. Oggi Paolini ha la possibilità di riscrivere la storia.