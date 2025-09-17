Dal 29 settembre al 2 ottobre la lirica sale a bordo: concerti in battello sul Lago di Bolsena per un viaggio tra miti, natura e musica dal vivo

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025 il Lago di Bolsena si trasforma in un teatro naturale grazie a Opera Boat, il progetto ideato da E45 che porta la lirica contemporanea a bordo del battello Fenice, per un’esperienza immersiva fra natura, musica e leggende.

Ogni giorno, con partenza dal Porto di Capodimonte, i viaggiatori circumnavigheranno l’Isola Bisentina e ascolteranno dal vivo quattro composizioni inedite firmate dal collettivo Innova.fert di Bologna, eseguite da cantanti e musicisti under 30 formati nei migliori conservatori italiani ed europei. Solo venti spettatori per replica, per un concerto intimo e unico, tre volte al giorno (ore 16:30, 17:30 e 18:30).

Opera Boat è un viaggio tra miti e musica: dai lamenti della regina gotica Amalasunta alle ombre del drago Volta, fino alle suggestioni di antiche leggende e amori impossibili. La navigazione stessa diventa parte dello spettacolo: il capitano adatta la velocità del battello ai momenti musicali, creando un dialogo continuo fra paesaggio e partitura.

Opera Boat, il programma

Il programma si apre il 29 settembre con Arie e Interludi di Alessio Romeo, raffinato omaggio al Trittico di Puccini con il soprano Jennifer Ciurez e il violinista Valerio Capilli.

Il 30 settembre sarà la volta di The Wood di Bernardo Lo Sterzo, ispirato al Sogno di una notte di mezza estate, con il mezzosoprano Simona Ruisi e la chitarra di Riccardo Rettaroli.

Il 1° ottobre arriva Butterfly Boat, composizione di Diego Tripodi ispirata alla Madama Butterfly, interpretata da Federica Raja (soprano leggero) e Rebecca Roda (oboe).

Gran finale il 2 ottobre con L’ombra d’un sorriso di Marco Pedrazzi, un omaggio a Turandot che vede protagonista il tenore Alexandru Tiba accompagnato dalla tromba di Natale Gulotta.

Opera Boat è realizzato con il contributo di Regione Lazio, il supporto del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Capodimonte e in collaborazione con Naviga Bolsena – Servizio Pubblico di navigazione sul lago di Bolsena.

Dove: Lago di Bolsena – Porto di Capodimonte (VT)

Quando: 29 settembre – 2 ottobre 2025

Biglietti: ingresso con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Info: e45.it/operaboat-bolsena