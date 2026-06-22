Tra giugno e luglio, il Viale Nicola Colesanti a Bolsena si trasforma in uno spettacolare giardino a cielo aperto grazie a chilometri di ortensie in fiore. Il terreno vulcanico e l’abbondanza d’acqua favoriscono la crescita di ben 120 varietà di questo fiore,

Chi arriva a Bolsena per la prima volta difficilmente se lo aspetta. Poco prima di raggiungere le rive del lago, c’è un viale che in estate si trasforma in un vero spettacolo della natura: chilometri di ortensie in fiore, tra sfumature che vanno dal bianco al rosa, fino al blu intenso.

È il suggestivo Viale Nicola Colesanti, il grande viale alberato che collega il centro storico al lungolago e che, tra giugno e luglio, regala uno dei colpi d’occhio più belli della Tuscia.

Le ortensie qui non sono una semplice decorazione urbana. Il legame tra Bolsena e questi fiori risale ai primi anni del Novecento, quando le prime piante vennero messe a dimora nelle ville del lungolago. Il terreno vulcanico, ricco di minerali, e l’abbondanza di acqua hanno creato le condizioni ideali per la loro crescita, tanto che oggi il borgo ospita circa 120 varietà di ortensie.

Passeggiare lungo Viale Colesanti in questo periodo significa camminare in un vero e proprio giardino a cielo aperto, tra aiuole fiorite e i grandi platani secolari che accompagnano lo sguardo fino alle acque del lago di Bolsena. Uno scenario che ogni anno attira fotografi, appassionati di botanica e semplici curiosi in cerca di un angolo insolito del Lazio.

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La Festa delle Ortensie

Non sorprende, quindi, che proprio qui si svolga uno degli appuntamenti più amati dell’inizio estate: la Festa delle Ortensie, manifestazione che da quasi trent’anni trasforma Bolsena in una capitale del florovivaismo.

Per tre giorni Viale Colesanti diventa un grande percorso botanico con oltre cinquanta espositori, vivaisti specializzati provenienti da tutta Italia, installazioni floreali, piante rare e momenti dedicati alla cultura del verde. L’evento richiama ogni anno migliaia di visitatori e rappresenta una delle rassegne più attese della Tuscia.

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Un’occasione perfetta per scoprire un volto inaspettato di Bolsena: non solo il lago vulcanico più grande d’Europa e il suo borgo medievale, ma anche una strada che, per qualche settimana all’anno, sembra uscita da una cartolina.

E forse è proprio questo il bello di Viale Colesanti: essere uno di quei luoghi che non ti aspetti e che, una volta scoperti, ti fanno venire voglia di tornare.

Photo credits Alessia Malorgio