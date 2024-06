Un quartiere ricco di storia, simbolo della scena medievale laziale e italiana. Stiamo parlando di San Pellegrino a Viterbo.

Parliamo di San Pellegrino, il quartiere simbolo dell’antica città medievale di Viterbo. Situato lungo il percorso della via Francigena, San Pellegrino rappresenta una parte vitale del centro storico della città dei Papi, celebre per il suo vasto patrimonio medievale.

Il fascino di Viterbo risiede proprio nella sua storia medievale, un periodo in cui la città si è strutturata urbanisticamente e ha visto il protagonismo di molte famiglie nobiliari e papi, da cui deriva il soprannome di Città dei Papi. Fondata nel 1095, Viterbo è stata uno dei primi Comuni italiani, caratterizzata da austere torri e sontuosi palazzi realizzati dalle nobili famiglie dell’epoca, tra cui la famiglia Gatti e quella degli Alessandri, che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia cittadina tra il XIII e il XV secolo.

Quartiere San Pellegrino

Il quartiere di San Pellegrino si sviluppa lungo un asse principale che parte da Piazza San Carluccio e si estende lungo via San Pellegrino fino alla piazza centrale. Zona centrale del quartiere è Via San Pellegrino, le cui traverse in discesa verso la valle di Paradosso sono dette “piagge”. Qui, i vicoli laterali convergono in un affascinante crocevia, dove si affacciano la piccola chiesa omonima e il maestoso Palazzo degli Alessandri.

Questa zona di Viterbo ha mantenuto una forte connotazione residenziale, conservando intatte le sue torri e i palazzi del Duecento. Nonostante alcuni edifici siano stati distrutti durante le lotte di potere tra le famiglie viterbesi, il fascino del quartiere rimane immutato.

Tra gli edifici scomparsi di San Pellegrino, vi è il Palazzo Gatti, di cui oggi rimane solo una piccola porzione in via Cardinal La Fontaine.

Un luogo da ammirare è il già citato Palazzo degli Alessandri. Edificato nel XIII secolo, il palazzo fu salvato dalla distruzione grazie all’intervento di Papa Innocenzo IV durante le violente lotte tra fazioni nobiliari. Recenti restauri hanno riportato alla luce la sua bellezza medievale, rivelando il caratteristico profferlo e i magnifici soffitti lignei decorati.

Passeggiare per San Pellegrino significa immergersi in un’atmosfera unica, dove la storia prende vita tra vicoli suggestivi e antiche architetture. Non vi resta che farvi incantare dalla sua bellezza senza tempo.