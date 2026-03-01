Festeggia la Giornata internazionale della donna il 8 marzo con l’accesso gratuito ai musei statali a Roma. Scopri quali
In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2026, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali di Roma. Un’opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell’arte della Città Eterna.
Roma: l’8 marzo i musei statali sono gratis. Scopri le iniziative speciali
Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile “Margherita di Savoia”. L’esposizione presenterà materiali e bozzetti realizzati dalle studentesse dell’istituto fondato nel 1876 e intitolato alla regina Margherita. La mostra è inclusa nel biglietto del museo (gratuito l’8) ed è visitabile dall’8 al 15 marzo.
Anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea aderisce all’iniziativa con ingresso gratuito femminile, permettendo di visitare sia la collezione permanente sia le mostre temporanee in corso, tra cui Bice Lazzari. I linguaggi del suo tempo e Remo Salvadori. Continuo infinito presente.
L’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo organizzerà alle ore 12.00 l’itinerario storico-artistico “Il Pantheon e le sue donne”, una visita della durata di circa un’ora che racconta le figure femminili presenti nel monumento attraverso sculture, pitture e simboli, intrecciando storia, mito e spiritualità. La visita è gratuita per le donne (resta valido il costo del biglietto d’ingresso) ed è prenotabile online tramite la piattaforma Musei Italiani.
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Museo ETRU) propone invece due appuntamenti guidati dedicati alla figura femminile nel mondo etrusco. Alle 11.30 si terrà Donne in Etruria. Istantanee a Villa Giulia, un percorso che racconta la vita quotidiana e sociale delle donne etrusche attraverso i reperti del museo. Alle 16.30 seguirà Donne, Dee e Muse, visita che esplora il ruolo femminile tra religione, arte e sapere nell’antichità. Entrambe le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso e richiedono prenotazione.
Elenco dei musei statali a Roma
Qui sotto l’elenco di tutti i Musei Statali di Roma. Sono gestiti dal Polo Museale del Lazio o da altri enti che fanno comunque capo al MiBACT (il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo). Nel 2019 è stata creata anche la Direzione Musei Statali della Città di Roma, cui dovrebbe essere affidata la gestione, totale o parziale, dei musei statali capitolini.
- Castello di Giulio II
- Casa Museo Hendrik Christian Andersen
- Casa Museo Mario Praz
- Galleria Borghese
- Galleria Spada
- Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini
- Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini
- Istituto Centrale per la Grafica – Palazzo della Calcografia
- Istituto Centrale per la Grafica – Palazzo Poli
- Keats – Shelley House
- La Galleria Nazionale – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
- MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo
- Museo Aristaios – Auditorium Parco della Musica
- Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei Secoli XIX e XX
- Museo della Via Ostiense – Porta San Paolo
- Museo delle Civiltà – Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari “L. Loria”
- Museo delle Civiltà – Museo Nazionale dell’Alto Medioevo “A. Vaccaro”
- Museo delle Civiltà – Museo Nazionale d’Arte Orientale “G. Tucci”
- Museo delle Civiltà – Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”
- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
- Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
- Museo Nazionale del Palazzo di Venezia
- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
- Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi
- Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps
- Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo
- Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano
- Parco Archeologico del Colosseo
- Colosseo
- Foro Romano
- Palatino
- Arco di Costantino e Meta Sudans
- Domus Aurea
- Museo del Colosseo
- Museo Palatino
- Parco Archeologico dell’Appia Antica
- Mausoleo di Cecilia Metella
- Parco delle Tombe di Via Latina – Tomba dei Valeri e Tomba dei Pancrazi
- Santa Maria Nova
- Villa dei Quintili
- Parco Archeologico di Ostia Antica
- Scavi di Ostia Antica
- Museo Ostiense
- Museo delle Navi di Fiumicino
- Terme di Caracalla
- Villa Adriana (Tivoli)
- Villa d’Este (Tivoli)
Informazioni utili
- L’ingresso gratuito è valido per tutte le donne.
- Si consiglia di consultare il sito www.cultura.gov.it per l’elenco aggiornato delle iniziative e per eventuali variazioni di orario.