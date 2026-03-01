Festeggia la Giornata internazionale della donna il 8 marzo con l’accesso gratuito ai musei statali a Roma. Scopri quali

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2026, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali di Roma. Un’opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell’arte della Città Eterna.

LEGGI ANCHE:– La congiunzione romantica che illumina Roma nella serata della Festa della donna (meteo permettendo)

Roma: l’8 marzo i musei statali sono gratis. Scopri le iniziative speciali

Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile “Margherita di Savoia”. L’esposizione presenterà materiali e bozzetti realizzati dalle studentesse dell’istituto fondato nel 1876 e intitolato alla regina Margherita. La mostra è inclusa nel biglietto del museo (gratuito l’8) ed è visitabile dall’8 al 15 marzo.

Anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea aderisce all’iniziativa con ingresso gratuito femminile, permettendo di visitare sia la collezione permanente sia le mostre temporanee in corso, tra cui Bice Lazzari. I linguaggi del suo tempo e Remo Salvadori. Continuo infinito presente.

L’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo organizzerà alle ore 12.00 l’itinerario storico-artistico “Il Pantheon e le sue donne”, una visita della durata di circa un’ora che racconta le figure femminili presenti nel monumento attraverso sculture, pitture e simboli, intrecciando storia, mito e spiritualità. La visita è gratuita per le donne (resta valido il costo del biglietto d’ingresso) ed è prenotabile online tramite la piattaforma Musei Italiani.

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Museo ETRU) propone invece due appuntamenti guidati dedicati alla figura femminile nel mondo etrusco. Alle 11.30 si terrà Donne in Etruria. Istantanee a Villa Giulia, un percorso che racconta la vita quotidiana e sociale delle donne etrusche attraverso i reperti del museo. Alle 16.30 seguirà Donne, Dee e Muse, visita che esplora il ruolo femminile tra religione, arte e sapere nell’antichità. Entrambe le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso e richiedono prenotazione.

Elenco dei musei statali a Roma

Qui sotto l’elenco di tutti i Musei Statali di Roma. Sono gestiti dal Polo Museale del Lazio o da altri enti che fanno comunque capo al MiBACT (il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo). Nel 2019 è stata creata anche la Direzione Musei Statali della Città di Roma, cui dovrebbe essere affidata la gestione, totale o parziale, dei musei statali capitolini.

Castello di Giulio II

Casa Museo Hendrik Christian Andersen

Casa Museo Mario Praz

Galleria Borghese

Galleria Spada

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

Istituto Centrale per la Grafica – Palazzo della Calcografia

Istituto Centrale per la Grafica – Palazzo Poli

Keats – Shelley House

La Galleria Nazionale – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo

Museo Aristaios – Auditorium Parco della Musica

Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei Secoli XIX e XX

Museo della Via Ostiense – Porta San Paolo

Museo delle Civiltà – Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari “L. Loria”

Museo delle Civiltà – Museo Nazionale dell’Alto Medioevo “A. Vaccaro”

Museo delle Civiltà – Museo Nazionale d’Arte Orientale “G. Tucci”

Museo delle Civiltà – Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Museo Nazionale Romano – Crypta Balbi

Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps

Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo

Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano

Parco Archeologico del Colosseo Colosseo Foro Romano Palatino Arco di Costantino e Meta Sudans Domus Aurea Museo del Colosseo Museo Palatino

Parco Archeologico dell’Appia Antica Mausoleo di Cecilia Metella Parco delle Tombe di Via Latina – Tomba dei Valeri e Tomba dei Pancrazi Santa Maria Nova Villa dei Quintili

Parco Archeologico di Ostia Antica Scavi di Ostia Antica Museo Ostiense Museo delle Navi di Fiumicino

Terme di Caracalla

Villa Adriana (Tivoli)

Villa d’Este (Tivoli)

Informazioni utili