Tradizione, devozione popolare e spiritualità si intrecciano anche quest’anno nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Momento centrale della giornata sarà la visita di Papa Leone XIV, che alle ore 16.00 raggiungerà piazza di Spagna per il tradizionale atto di venerazione alla statua della Vergine posta sulla sommità della colonna di piazza Mignanelli.

Un gesto che per il Pontefice assume un significato particolare nel cammino del Giubileo della spiritualità mariana. Già lo scorso 12 ottobre, durante l’omelia per la celebrazione giubilare, Papa Leone XIV aveva ricordato che «il cammino di Maria è dietro a Gesù, e quello di Gesù è verso ogni essere umano», sottolineando così la centralità della Madre di Dio come guida nel seguire Cristo e nel servizio verso l’umanità.

L’arrivo del Santo Padre in piazza di Spagna

Il Papa sarà accolto dal vicario generale di Sua Santità, cardinale Baldo Reina, e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dopo un momento di silenziosa preghiera ai piedi del monumento ideato nel 1857 dall’architetto Luigi Poletti e sormontato dalla statua bronzea di Giuseppe Obici, Leone XIV deporrà una ghirlanda di fiori come omaggio filiale all’Immacolata.

Si tratta della prima volta che Papa Leone XIV prende parte personalmente a questo appuntamento tanto caro ai romani e ai fedeli di tutto il mondo.

La celebrazione dell’Immacolata inizia all’alba. Come ogni anno, sono i Vigili del fuoco ad aprire la giornata: alle 7.00 alcuni di loro sono saliti in cima alla colonna per deporre una ghirlanda sul braccio della Vergine, in memoria dei 220 pompieri che nel 1857 inaugurarono il monumento.

A seguire, durante tutto l’arco della mattinata, numerosi gruppi, associazioni e istituzioni renderanno il proprio omaggio:

ore 8.30 : la Gendarmeria Vaticana, accompagnata dalla propria banda musicale

la parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte

il Sovrano Ordine di Malta

la Legio Mariae

il Circolo San Pietro

la Fondazione Don Gnocchi

l’ Unitalsi

vari istituti scolastici e realtà civiche della città

Alle ore 9.00, nella chiesa della Trinità dei Monti, monsignor Francesco Pesce presiederà la Messa insieme ai lavoratori di numerose aziende romane, che poi raggiungeranno la piazza per venerare la Vergine.

La novena dei Frati Minori Conventuali

Cuore spirituale della preparazione alla solennità è, come sempre, la basilica dei Santi XII Apostoli, affidata ai Frati Minori Conventuali. Qui si svolge la più antica novena dell’Immacolata a Roma, ininterrottamente celebrata ogni anno dal 29 novembre al 7 dicembre.

Il programma quotidiano prevede:

17.45 – Recita del Rosario e litanie mariane

– Recita del Rosario e litanie mariane 18.30 – Messa presieduta da un cardinale, con il canto del Tota Pulchra, composto dal frate minore conventuale padre Alessandro Borroni

Padre Francesco Celestino, parroco della basilica, ricorda il profondo legame del mondo francescano con l’Immacolata: da san Francesco a sant’Antonio di Padova, da Duns Scoto a san Massimiliano Kolbe. Fu infatti un francescano, Papa Sisto IV, a concedere nel 1477 la licenza di celebrare solennemente la festa dell’8 dicembre, anticipando di quasi quattro secoli la definizione dogmatica del 1854 da parte di Pio IX.